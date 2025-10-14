Die Hamas wird weitere vier Leichen israelischer Geiseln an Israel übergeben. Nach einer kurzen Zeremonie auf einer Militärbasis nahe dem Gazastreifen sollen die sterblichen Überreste identifiziert werden.

Trump droht Hamas mit gewaltsamer Entwaffnung bei Nichteinhaltung des Abkommens

Vier Leichen am Montag übergeben, vier weitere am Dienstag

Janine Enderli Redaktorin News

Während alle noch lebenden, israelischen Entführten in Freiheit sind, befanden sich zunächst noch 28 verstorbene Geiseln im Gazastreifen. Am Montagabend übergab die Hamas bereits vier Leichen an Israel, am Dienstag folgen vier weitere. Um 20.45 Uhr (Schweizer Zeit) war das Rote Kreuz bereits auf dem Weg, um die Särge der Geiseln abzuholen. Anschliessend bestätigte die israelische Armee die Übergabe.

Nach der Übergabe findet auf einer Militärbasis in der Nähe des Gazastreifens eine kleine Zeremonie statt, anschliessend werden die Leichen zur Obduktion gebracht.

Trump droht der Hamas

Israel wirft der Hamas vor, sich nicht an die Regeln von Trumps Friedensplan zu halten. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Hamas umgehend alle 28 Leichen zurückgeben.

Trump droht der Miliz derweil, sollte sie einer Entwaffnung nicht zustimmen. Der US-Friedensplan sieht die Entwaffnung der Hamas-Miliz und ihrer Gebiete vor – diese hat dem Niederlegen ihrer Waffen bis zuletzt nicht zugestimmt. Derzeit wird weiter über Phase zwei des Friedensplans verhandelt.

«Wenn sie die Waffen nicht niederlegen, werden wir sie entwaffnen», sagte Trump am Dienstag vor Medienschaffenden. «Und es wird rasch und vielleicht gewaltsam geschehen», fügte er an.