Hamas habe «alle Anstrengungen» für das Überleben der Geiseln unternommen

Wie die Hamas gemäss eigener Darstellung behauptet, hätte sie alles in ihrer Kraft stehende für das Überleben der Geiseln im Gazastreifen getan. Sie habe «alle Anstrengungen unternommen, um das Leben der (israelischen) Gefangenen zu bewahren», teilte die Hamas mit.

Nach Darstellung der Hamas mussten sich am Ende Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und dessen Armee den Bedingungen der Hamas beugen. Über zentrale Forderungen der Hamas für eine Freilassung der Geiseln wird erst noch im Zuge des Friedensplanes von US-Präsident Donald Trump verhandelt. Das betrifft unter anderem ein umfassendes Ende des Krieges im Gazastreifen sowie einen vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte.

Schlimmste Bedingungen

Die Geiseln wurden während ihrer Gefangenschaft anders als von der Hamas dargestellt unter schlimmsten Bedingungen gehalten. Sie hatten keinen Kontakt zu ihren Familien oder der restlichen Aussenwelt.



Freigelassene Geiseln berichteten zudem von Misshandlungen, Schlägen, mangelnder Versorgung mit Essen und Wasser sowie Haft in Tunneln unter dem Kriegsgebiet. Zudem gab es Bericht von sexueller Gewalt und erzwungener Nacktheit.

Tote Geiseln wiesen Schussverletzungen auf

Vergangenes Jahr fanden israelische Truppen in Gaza sechs der Geiseln tot auf. Nach israelischer Darstellung wurden sie von Hamas-Terroristen getötet. Laut Armee-Untersuchung hatten sie Schussverletzungen. Die Hamas machte dagegen israelisches Bombardement für den Tod der Geiseln verantwortlich.