Darum gehts
- «Washington Post»: Iran nutzte Starlink für Angriffe auf US-Truppen
- SpaceX nennt Bericht «offenkundig falsch», Pentagon widerspricht den Vorwürfen
- Vorfall laut «Washington Post» Anfang März während USA-Iran-Konflikt passiert
Der Bericht der «Washington Post» schlug hohe Wellen: Die renommierte US-Zeitung veröffentlichte am Samstag einen Artikel, in dem sie unter Berufung auf mehrere Insider beschreibt, dass der Satelliten-Internetdienst Starlink durch den Iran unerlaubt benutzt wurde – und zwar um Angriffe auf amerikanische Truppen durchzuführen.
Die Antwort von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen von Tech-Giganten Elon Musk (55), liess nicht lange auf sich warten. «Diese ‹Meldung› ist offenkundig falsch», heisst es in einem Statement auf X. «Um es klar zu sagen: Wir haben weder intern noch vom Pentagon Hinweise darauf, dass Starlink von iranischen Streitkräften genutzt wurde. Denn das ist nie passiert.»
Pentagon widerspricht Bericht
Offenbar hatte das Unternehmen bereits länger Kenntnis von dem Artikel. «Wir haben der ‹Washington Post› bereits vor Wochen mitgeteilt, dass ihr Bericht falsch ist.»
Das Blatt beschreibt, dass Musk Anfang März von den beiden Zwischenfällen erfahren haben soll und «ausser sich vor Wut» war. Die beiden unerlaubten Zugriffe auf das Satellitensystem sollen sich in einer frühen Phase des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugetragen haben – genaue Daten sind nicht bekannt.
Damals soll Teheran Starlink benutzt haben, um unter anderem Einsätze von Einweg-Angriffsdrohnen zu überwachen. Darüber habe ein vertraulicher Pentagon-Bericht, der Verteidigungsminister Pete Hegseth vorgelegt wurde, informiert. Das Pentagon dementiert die Existenz eines solchen Berichts.