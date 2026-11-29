Der Iran könnte Starlink bei Angriffen auf US-Truppen genutzt haben. Laut «Washington Post» erfuhr Elon Musk Anfang März von zwei Fällen unerlaubter Nutzung, die wohl mit dem iranischen Vorgehen zusammenhingen.

Darum gehts Der Iran soll Starlink bei Angriffen auf US-Truppen genutzt haben, berichtet die «Washington Post»

US-Truppen sollen die Militärversion Starshield mit einem Bodentarif für Einwegdrohnen genutzt haben

In der Ukraine wurde Starlink Ende Oktober gedrosselt, möglicherweise auf Anweisung von Elon Musk

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der Satelliten-Internetdienst Starlink von SpaceX ist eines der bekanntesten Produkte von Tech-Mogul Elon Musk (55). Wie sich jetzt jedoch herausstellt, wurde der Dienst möglicherweise vom Iran für Angriffe auf US-Truppen verwendet.

Passiert sein soll es in einer frühen Phase des Krieges zwischen den USA und Israel auf der einen und der Islamischen Republik auf der anderen Seite. Anfang März habe Musk von zwei Fällen unerlaubter Starlink-Nutzung erfahren, berichtet die «Washington Post» mit Berufung auf mehrere Insider. Beide Fälle standen wohl mit dem iranischen Vorgehen gegen US-Truppen in Verbindung. Musk selbst habe stinksauer auf den Missbrauch von Starlink reagiert.

Auch Frust mit der US-Armee

Der Satelliten-Internetdienst wurde wohl auch von der US-Armee im Krieg gegen den Iran verwendet. Allerdings nicht so, wie es sich Musk gewünscht hätte. Die US-Truppen haben die militärische Starlink-Version Starshield verwendet, um Einwegdrohnen zu steuern.

Dabei sei jedoch ein günstigerer, für Bodeneinsätze gedachter Tarif gewählt worden, heisst es im Bericht weiter. Auch auf diese Neuigkeit habe Musk frustriert reagiert. Der Milliardär selbst wollte sich auf Anfrage der «Washington Post» nicht zu den Vorfällen äussern.

Zweite Kontroverse nach Ukraine

Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass der militärische Gebrauch von Starlink für Schlagzeilen sorgt. Ende Oktober wurde die Geschwindigkeit des Satelliten-Internetdienstes in der Ukraine gedrosselt, wohl direkt auf Musks Befehl hin. Für die ukrainische Armee ist das System von entscheidender Bedeutung, etwa für die Kommunikation unter den Truppen und für Aufklärungsarbeit an der Front.

Die Drosselung kam, nachdem sich das Verhältnis zwischen Washington und Kiew tagelang verschlechtert hatte. Trump warf dem ukrainischen Präsidenten immer wieder vor, den Krieg mit Russland unnötig zu verlängern.