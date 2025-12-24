In Moskau sind am Mittwoch zwei Verkehrspolizisten durch eine Explosion getötet worden. Der Sprengsatz detonierte, als sich die Beamten einer verdächtigen Person in der Nähe ihres Fahrzeugs näherten.

Explosion ereignete sich um 01:30 Uhr Ortszeit, zwei Opfer bestätigt

In Moskau sind nach russischen Angaben bei einer Explosion zwei Verkehrspolizisten ums Leben gekommen. Wie der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten am Mittwoch meldete, wurde «ein Sprengkörper gezündet», als sich die Beamten in den frühen Morgenstunden einer verdächtigen Person nahe ihres Dienstfahrzeugs näherten.

Der «Vorfall» habe sich nahe des Ortes in der russischen Hauptstadt ereignet, an dem am Montag ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs durch eine Autobombe getötet wurde.

Bombe unter Auto platziert

Zuvor hatte der Ermittlungsausschuss im Onlinedienst Telegram einen «Vorfall im Süden Moskaus» gemeldet, bei dem «zwei Verkehrspolizisten verletzt» wurden. Die Ermittler untersuchten demnach den Tatort und führten forensische Analysen aus, darunter «medizinische Untersuchungen und Untersuchungen auf Sprengstoff».

Auf Bildern im russischen Fernsehen waren viele Polizisten zu sehen. Der Ort war abgesperrt. Zeugen berichteten von einer Explosion, die sich gegen 01.30 Uhr Ortszeit ereignet habe.

Am Montag war in der Nähe in Moskau der russische Generalleutnant Fanil Sarwarow durch einen Sprengsatz getötet worden. Sarwarow leitete die operative Ausbildungsabteilung des russischen Generalstabs. Die detonierte Bombe war unter seinem geparkten Auto in einem Wohnviertel im Süden der russischen Hauptstadt platziert worden.

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden bereits mehrere mit dem Militäreinsatz in Verbindung stehende Russen bei Sprengstoffanschlägen in Russland getötet. Kiew hat sich zu einigen der Anschläge bekannt.