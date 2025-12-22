Bei einer Explosion in Moskau wurde ein hochrangiger General getötet. Es wird nun geprüft, ob es sich um ein Attentat des ukrainischen Geheimdienstes handelt.

Unter einem Auto war ein Sprengsatz explodiert, heisst es in den Medien. Bei der Detonation wurde der hochrangige russische General Fanil Sarvarov (56) erst schwer verletzt und ist nun, wie berichtet wird, verstorben.

Das Auto explodierte gemäss russischen Medien auf einem Parkplatz im Innenhof einer Wohnanlage. Augenzeugen sagten, dass der General schwer am Bein verletzt wurde und sein ganzer Körper von Verbrennungen bedeckt war. Es werde nun geprüft, ob es sich bei dem Vorfall um ein Attentat des ukrainischen Geheimdienstes handle.

Sarvarov war zuletzt Leiter der Abteilung für operative Ausbildung im russischen Verteidigungsministerium