Ein Terror-Experte warnt vor naiven Erwartungen bezüglich des Gaza-Waffenstillstands. Mosab Hassan Yousef, Sohn eines Hamas-Gründers, kritisiert in einem Interview den Trump-Friedensplan als unrealistisch und bezweifelt die Möglichkeit einer Hamas-Entwaffnung.

So unrealistisch ist die Entwaffnung der Terrororganisation

1/6 Mosab Hassan Yousef warnt vor Naivität im Umgang mit der Hamas. Foto: keystone-sda.ch

Terror-Experte äussert sich skeptisch zum Waffenstillstand in Gaza.

Hamas-Entwaffnung laut Experte unrealistisch, Ideologie verhindert Frieden mit Juden

Bei all den guten Nachrichten in den vergangenen Tagen kommen diese Sätze überraschend. Ein renommierter Terror-Experte äussert sich skeptisch zum aktuellen Waffenstillstand in Gaza und zum Friedensplan von US-Präsident Donald Trump (79).

Seine Einschätzungen basieren auf intimen Kenntnissen der Hamas-Strukturen und verdeutlichen die Komplexität der Situation im Nahen Osten. Mosab Hassan Yousef, Sohn des Hamas-Mitgründers Hassan Yousef und heute Islamkritiker, dämpft mit seinen Aussagen die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung des Konflikts. Seinem Volk und seiner Familie gilt er als «Verräter».

Yousef wurde von der australischen Moderatorin Erin Molan in ihrem Podcast «The Erin Molan Show» interviewt. Er bezeichnet Trumps Friedensplan als «sehr naiv» und warnt vor überzogenen Erwartungen.

Hält der Frieden in Gaza?

«Frieden» sei ein zu grosses Wort für die aktuelle Situation, so Yousef. Bestenfalls handle es sich um einen Waffenstillstand. Er betont mit Blick auf die Ideologie der Hamas-Terroristen: «Sie können keinen Frieden mit Juden schliessen.»

Yousef zweifelt an der Kompetenz von Tel Aviv und Washington in Bezug auf die Komplexität des Nahostkonflikts. «Ich glaube nicht, dass Trump und Netanyahu einen wirklichen Plan haben.»

2:18 Journalisten ausgesperrt: Luftaufnahmen zeigen Zerstörung in Gaza

Er kritisiert, dass wichtige Aspekte nicht berücksichtigt wurden: Gaza lasse sich nicht zum Frieden zwingen, ein einfacher Wiederaufbau sei illusorisch, und die Entwaffnung der Hamas sei unrealistisch.

Wiederaufbau könnte ein Jahrzehnt dauern

Besonders deutlich wird Yousef bei der Frage der Entwaffnung: «Die Hamas wird lieber sterben und das Boot mit allen an Bord versenken, als abzurüsten.» Er erklärt, dass die Waffen für die Hamas auch zum Schutz vor rivalisierenden Milizen dienen.

Auch die Wiederaufbaupläne für Gaza sieht der Experte kritisch. Allein die Beseitigung der Kriegsschäden könnte laut Yousef fünf bis zehn Jahre in Anspruch nehmen.