Hunter Kozak sprach als Letzter mit Charlie Kirk

Der rechte Influencer Charlie Kirk (31) wurde bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University erschossen. Hunter Kozak, der letzte Gesprächspartner Kirks, berichtet über die Momente vor und nach dem Attentat.

1/6 Hunter Kozak debattierte am Mittwoch mit Charlie Kirk. Foto: Screenshot YouTube / Channel 5

Darum gehts Charlie Kirk bei Attentat erschossen. Student Hunter Kozak war letzter Gesprächspartner

Kirk befürwortete Waffenverbot für trans Personen

22-jähriger Täter nach 33 Stunden Flucht verhaftet, Kirk hinterlässt Frau und zwei Kinder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fabrice Obrist Redaktor News

Hunter Kozak ist die letzte Person, die mit Charlie Kirk (†31) gesprochen hat. Der Amerikaner ging am Mittwoch zum Event von Kirk auf dem Campus der Utah Valley University, um mit dem rechten Influencer zu debattieren.

«Ich bin Mathematik-Student an der Utah Valley University und habe gesehen, dass Trump wegen einer Schiesserei durch eine trans Person den trans Personen das Recht auf Waffenbesitz wegnehmen will», erzählt Hunter dem Sender Channel 5. «Also wollte ich Charlie darauf ansprechen und ihn fragen, ob er diese Idee befürwortet.»

0:27 Video aus Utah aufgetaucht: Charlie Kirk wird auf Bühne angeschossen

«Es brach Panik aus»

Am Event angekommen, habe er eine Menschenmenge, bestehend aus Kirk-Fans, vorgefunden. «Die erste Person debattierte etwa 10 Minuten lang mit Kirk. Danach war ich dran», erinnert sich Hunter. «Auf das Waffenverbot für trans Personen angesprochen, sagte mir Charlie, dass er dieses befürwortet.»

Nach einer kurzen Diskussion habe er den rechten Influencer gefragt, ob er wisse, wie viele Massenschiessereien es in den vergangenen zehn Jahren gab. «Charlie fragte zurück: ‹mit oder ohne Bandengewalt?› Dann fiel der Schuss.»

Der Mathematik-Student erinnert sich: «Ich duckte mich sofort, genauso wie alle anderen um mich herum. Doch mein Bruder hat eine Schiesserei in einer Schule miterlebt und mir war sofort klar, dass Charlie hier das einzige Ziel war.» Er habe zwar Angst gehabt, aber er habe gewusst, dass ihm nichts passieren wird. «Es brach aber Panik aus. Meine Frau war im Publikum und es ging etwa 30 Minuten, bis ich sie erreichen konnte.»

2:37 Kirks (†31) Witwe spricht: «Keine Ahnung, was ihr getan habt»

«Alle liefen nach dem Chaos umher»

Hunter erzählt weiter: «Ein Attentat ist ganz anders als eine Massenschiesserei und ich glaube, dass das die meisten Personen auch realisierten. Alle liefen nach dem Chaos umher und wussten nicht so richtig, was tun.»

Die Veranstaltung dauerte nur circa 20 Minuten, bis Kirk erschossen wurde. Sie sollte der Auftakt seiner «The American Comeback Tour» werden, die an zahlreichen Universitäten in den USA Halt machen wird. Kirks Ehefrau Erika (36) kündigte auf dem Youtube-Channel ihres Mannes an, dass die Tour nach der Ermordung ihres Mannes fortgesetzt wird. «Die Bewegung meines Mannes wird nicht sterben», sagte Erika Kirk.

Charlie Kirk hinterlässt zwei Kinder, eine Tochter (3) und ein Sohn (1). Beim Täter handelt es sich um einen 22-jährigen Studenten namens Tyler Robinson, den die Behörden nach 33 Stunden auf der Flucht verhaften konnten. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft im Utah County Jail. Trump äusserte sich dazu und sagte, er hoffe, dass Robinson die Todesstrafe erhalten wird.