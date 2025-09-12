Nach der Ermordung des rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk ist ein Verdächtiger in Gewahrsam. Die Tatwaffe hatten die Ermittler bereits kurz nach der Tat sichergestellt. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Bolt-Action-Gewehr. Das steckt hinter der Waffe.

Älteres Mauser-Modell, Kaliber .30-06, wurde als Waffe verwendet

Während die Jagd auf den Täter nach dem Attentat auf Charlie Kirk (†31) rund zwei Tage dauerte, hatten Ermittler die mutmassliche Tatwaffe bereits kurz nach dem tödlichen Schuss in einem Waldstück unweit des Tatorts an der Utah Valley University gefunden.

Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Bolt-Action-Gewehr – eine spezielle Art von Repetiergewehr. Der FBI-Beamte Robert Bohls bezeichnete es als «leistungsstarkes Repetiergewehr».

Waffe mit Zylinderverschluss

Ein typisches Merkmal von Bolt-Action-Gewehren ist ihr Zylinderverschluss (bolt). Um nachzuladen, wird der Kammerstängel beziehungsweise der Griff (bolt handle) durch eine Drehbewegung manuell zurückgezogen.

Lädt der Schütze nach der Schussabgabe nach, wird die leere Patronenhülse aus dem Patronenlager ausgeworfen. Gleichzeitig wird eine neue Patrone aus dem angebrachten Magazin in das Lager geführt.

Die Drehbewegung unterscheidet den Zylinderverschluss vom Geradezugverschluss, bei dem der Griff zum Nachladen wiederum linear in Richtung des Schützen gezogen wird. Wegen der Drehbewegung dauert das Nachladen beim Zylinderverschluss etwas länger.

Schütze nutzte älteres Repetiergewehr

Wie die «New York Times» unter Berufung auf Polizeibeamte berichtet, handele es sich um ein älteres Gewehr-Modell des deutschen Waffenherstellers Mauser. Andere US-Medien zitieren Quellen, die von einem importierten Mauer-Repetiergewehr, Kaliber .30-06 sprechen.

Das deutsche Heer war zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs (1871 bis 1918) unter anderem mit Infanteriegewehren von Mauser ausgerüstet.

Im Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) waren Repetiergewehre die Standardwaffe mehrerer Kriegsparteien (Deutsches Kaiserreich, Britisches Weltreich, Vereinigte Staaten von Amerika).

Die Schweizer Armee verfügte ab Ende des 19. Jahrhunderts über ein Repetiergewehr – das Schmidt-Rubin-Gewehr. Ein Hauptmerkmal ist der Geradezugverschluss. Das erste Modell war das Infanteriegewehr Modell 1889.

Hohe Präzision und Diskretion

Es gibt aber auch neuere Varianten. Diese lassen sich unter anderem mit zahlreichen verschiedenen Optiken beziehungsweise Vergrösserungsgläsern, Zielfernrohren und Schalldämpfern ausrüsten.

Heute sind Repetiergewehre vor allem bei Jägern, Sportschützen und Scharfschützen beliebt, insbesondere wegen ihrer präzisen Einzelschüsse. Das liegt am festen Lauf der Waffe. Auch der Kirk-Attentäter brauchte nur einen einzigen Schuss, um den Aktivisten tödlich zu verletzen.