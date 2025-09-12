Video zeigt Verdächtigen bei der Flucht vom Tatort

Video: Hier flieht der Verdächtige vom Tatort
Die Strafverfolger haben im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den ermordeten Politaktivisten Charlie Kirk ein Video veröffentlicht, das den Verdächtigen bei der Flucht vom Tatort zeigt. Auf den Bildern ist zu sehen, wie er auf dem Gelände der Utah Valley University über das Dach eines Gebäudes rennt und auf den Boden springt.
Wie der Gouverneur von Utah bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mitteilt, sollen die Behörden mittlerweile bereits über 7000 Hinweise und Tipps erhalten. Das sei die höchste Zahl an Hinweisen, die das FBI seit dem Bombenanschlag beim Boston Marathon im Jahr 2013 erhalten habe.
Charlie Kirks (†31) Sarg wird aus dem Flugzeug getragen
Charlie Kirk hat seine letzte Reise angetreten. Der Sarg mit den sterblichen Überresten des Politaktivisten wurde nach Arizona geflogen. Transportiert wurde der Sarg in der Air Force Two – dem Flugzeug des Vizepräsidenten. Erste Bilder zeigten die erschütterte Witwe Erika, wie sie von Usha Vance gestützt wird.
Nachdem die Witwe und die Second-Lady das Flugzeug verlassen hatten, wurde Kirks Sarg aus der Maschine getragen. Acht Männer erwiesen dem Verstorbenen die Ehre. Am Flughafen versammelten sich Menschen und weinten um Kirk und zollten ihm und seiner Familie Respekt.
Ein Fluglotse erwies Kirk ebenfalls die letzte Ehre. In einer Audioaufnahme von LiveATC sagt er: «Willkommen zu Hause, Charlie. Du hast es nicht verdient. Gott segne deine Familie.»
Was wir über den Kirk-Attentäter wissen
Noch wurde niemand für den Mord an Charlie Kirk verhaftet. Es gibt jedoch Bilder, die einen mutmasslichen Täter auf der Flucht zeigen, beim FBI gingen tausende Hinweise ein und auch eine Waffe wurde sichergestellt.
Was bisher alles über den Attentäter bekannt ist, hat meine Kollegin Jessica von Duehren hier für dich zusammengefasst. .
Usha Vance hält Kirk-Witwe die Hand
US-Vizepräsident J. D. Vance und seine Frau Usha haben die Witwe von Charlie Kirk begleitet, als die sterblichen Überreste ihres Ehemanns von Utah nach Phoenix im US-Bundesstaat Arizona gebracht wurden. Kirk lebte vor seinem Tod in der Wüstenstadt.
Bilder zeigen Usha Vance und Erika Kirk kurz nach der Landung mit der Air Force Two in Phoenix. Dabei hält die Second Lady beim Aussteigen Händchen mit der Witwe. Die beiden Frauen sind ganz in Schwarz gekleidet. Auch Kirks Kinder begleiteten den Sarg des Verstorbenen.
Behörden wollen Todesstrafe für den Killer
Die Behörden sammeln «alles, was wir brauchen», um den Täter im Fall um den ermordeten Polit-Aktivisten Charlie Kirk zum Tod verurteilen zu können. Man werde «in diesem Fall die Todesstrafe zu beantragen», sagt der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, an der Medienkonferenz vom Donnerstagabend (Ortszeit). «Das wird hier im Bundesstaat Utah geschehen.» In Utah ist die Todesstrafe nach wie vor legal.
Pressekonferenz zum Stand der Ermittlungen
Die Ermittler haben fast 200 Befragungen durchgeführt, um den Mord an Charlie Kirk aufzuklären, sagt der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, an einer Pressekonferenz vom Donnerstagabend (Ortszeit). Das FBI habe mehr als 7000 Hinweise und Tipps erhalten. «Ohne die Hilfe der Öffentlichkeit können wir unsere Arbeit derzeit nicht erledigen», sagte Cox. «Die Öffentlichkeit ist unserem Aufruf zum Handeln gefolgt.»
Der Verdächtige ist nach wie vor auf der Flucht. Er trug laut Beau Mason vom Ministerium für öffentliche Sicherheit des US-Bundesstaats Utah ein «sehr auffälliges» schwarzes T-Shirt mit einer amerikanischen Flagge und einem Adler-Motiv. Die Behörden veröffentlichten kurz vor der Pressekonferenz neue Fotos des Verdächtigen, der Jeans, eine Basketballkappe, Converse-Schuhe sowie eine Sonnenbrille und einen schwarzen Rucksack trug.
Behörden veröffentlichen neue Fotos des Verdächtigen
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit des US-Bundesstaats Utah hat neue Fotos der Person veröffentlicht, die im Zusammenhang mit der Ermordung des konservativen Politaktivisten Charlie Kirk gesucht wird. Auf den Bildern ist die Kleidung des Verdächtigen detaillierter zu erkennen. Unter anderem sieht man den Adler-Aufdruck mit USA-Flagge auf seinem Pullover, die Schuhe und den Rucksack aus einer geringeren Distanz.
Sicherheitsvorkehrungen für Trump verschärft
Nach dem tödlichen Attentat auf Charlie Kirk wurden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von US-Präsident Donald Trump getroffen. Das berichten mehrere Quellen dem Sender CNN.
Trump nahm am Donnerstagmorgen an einer Gedenkfeier zu 9/11 teil. Wegen Sicherheitsbedenken wurde die Feier anstelle von ausserhalb des Pentagon-Gebäudes in einem Innenhof abgehalten. Am Abend will Trump dann einem Baseball-Spiel der New York Yankees beiwohnen, wo nun ebenfalls die Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden.
Erster Post auf Kirk-Account seit Ermordung
Erstmals seit der Ermordung von Charlie Kirk wurde auf dessen X-Account ein Post veröffentlicht. Darin trauert die von Kirk gegründete Organisation «Turning Point USA» um den 31-Jährigen und erklärt, dass Drohungen für ihn nichts Unbekanntes gewesen seien.
Die Verfasser des Posts schrieben unter anderem: «Er hat im Laufe seines Lebens Tausende davon erhalten. Aber er hat es immer vorgezogen, so viele junge Amerikaner wie möglich zu erreichen, anstatt auf seine eigene Sicherheit zu achten.»
Ministerium verschiebt Pressekonferenz wegen «rasanten Entwicklungen»
Die Ereignisse überschlagen sich! Das Ministerium für öffentliche Sicherheit von Utah hatte eine Pressekonferenz zu den Entwicklungen im Mord von Charlie Kirk angekündigt. Geplant war, dass die Konferenz um 20.45 Uhr Schweizer Zeit stattfindet.
Wie das Ministerium jetzt aber verkündet, wird die Pressekonferenz wegen «rasanten Entwicklungen in unseren Ermittlungen» verschoben. Laut Sprecherin Hillary Koellner soll die neue Zeit für die Pressekonferenz im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.
«Er ist ganz in Schwarz gekleidet»
Die Plattform Broadcastify hat Audioaufnahmen veröffentlicht, die von Einsatzkräften nach dem Attentat stammen. Darin wird ein Verdächtiger beschrieben. «Er ist ganz in Schwarz gekleidet. Schwarze Waffe, schwarzer Helm, schwarze Maske, möglicherweise eine schwarze Weste und Jeans», sagt eine der Einsatzkräfte.
Die Aufnahme soll laut CNN zwischen 13.10 und 13.40 Uhr aufgenommen worden sein. Das Attentat geschah um 12.26 Uhr.