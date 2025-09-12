Video zeigt Verdächtigen bei der Flucht vom Tatort

05:03 Uhr

Video: Hier flieht der Verdächtige vom Tatort

Die Strafverfolger haben im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf den ermordeten Politaktivisten Charlie Kirk ein Video veröffentlicht, das den Verdächtigen bei der Flucht vom Tatort zeigt. Auf den Bildern ist zu sehen, wie er auf dem Gelände der Utah Valley University über das Dach eines Gebäudes rennt und auf den Boden springt.

0:40 Attentat auf Charlie Kirk: Hier flüchtet der Täter vom Dach

Wie der Gouverneur von Utah bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mitteilt, sollen die Behörden mittlerweile bereits über 7000 Hinweise und Tipps erhalten. Das sei die höchste Zahl an Hinweisen, die das FBI seit dem Bombenanschlag beim Boston Marathon im Jahr 2013 erhalten habe.