Nach dem Attentat auf Charlie Kirk suchen die US-Behörden fieberhaft nach dem Schützen. Das FBI hat sogar ein Kopfgeld ausgesetzt. Aber wie genau läuft eine Grossfahndung ab?

Ermittler sichern Spuren am Tatort, analysieren Waffe und digitale Hinweise

Irgendwo in den USA versteckt sich gerade der Killer von Aktivist Charlie Kirk (†31). Die Behörden haben inzwischen Fotos und ein Video veröffentlicht, das einen Verdächtigen zeigt. «Wir können unsere Arbeit nicht ohne die Hilfe der Öffentlichkeit machen», sagte der Gouverneur des Bundesstaats Utah, Spencer Cox. Bisher habe die Polizei mehr als 7000 Hinweise erhalten.

Die US-Bundespolizei FBI fahndet seit dem Attentat mit Hochdruck nach dem Schützen. Auf einem Video, das bei der Pressekonferenz am Donnerstag gezeigt wurde, ist ein Mensch zu sehen, der über das Dach eines Universitätsgebäudes rennt, zu Boden springt und dann Richtung Bäume am Rand des Campus entschwindet.

Wie genau läuft eine Grossfahndung ab? Wie wollen die Behörden den Kirk-Killer schnappen?

Spuren sichern und auswerten

Ermittler sichern alle möglichen Spuren am Tatort und werten diese dann aus. So wurde zum Beispiel die Waffe, mit der Kirk getötet wurde, ein Mauser-Repetiergewehr, genau untersucht. An den Patronen sollen die Ermittler gemäss «Wall Street Journal» auffällige Gravuren entdeckt haben. Dabei handelt es sich laut der Zeitung um Gravuren, die Transgender- und antifaschistische Ideologien zum Ausdruck bringen. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

Ausser der Waffe analysierten die Ermittler auch mutmassliche Fuss- und Handabdrücke des Schützen. Die hat er hinterlassen, als er vom Dach des Losee Centers auf dem Campus der Utah Valley University nach dem Todesschuss heruntersprang. Die Fahnder hoffen an der Stelle auch DNA-Material zu finden. Der Schuhabdruck wies auf Converse-Sneakers hin, die der Verdächtige auch auf den veröffentlichten Video-Nah-Aufnahmen trug.

Öffentliche Fahndung

Diesen Schritt haben die Behörden bereits unternommen. Fotos und Videoaufnahmen wurden veröffentlicht. Die Öffentlichkeit soll mithelfen, den Verdächtigen zu schnappen. Und es gibt auch einen finanziellen Anreiz. Das FBI setzte eine Belohnung von 100'000 Dollar (rund 80'000 Franken) für Hinweise zur Ergreifung des Täters aus.

Digitale Spurensuche

Die US-Behörden werden bei der Suche auch das Internet nach digitalen Spuren des Verdächtigen durchkämmen. IT-Spezialisten versuchen dabei, so viel wie möglich zu sammeln. Jeder Hinweis, jedes Detail kann entscheidend sein. Zudem gibt es inzwischen spezielle Gesichtserkennungsprogramme. Damit können Analysten innert kurzer Zeit Millionen Fotos auswerten.

Grossflächige Suche

Währenddessen sind unzählige Ermittler und Beamte im Einsatz, um den Kirk-Killer zu finden. So durchkämmten Polizisten die umliegenden Wohngebiete der Utah Valley University, wo Kirk erschossen wurde. Sie sprachen mit Anwohnern, um Antworten zu erhalten. So versuchen die Ermittler, den Fluchtweg nachzuverfolgen.

Gleichzeitig haben sich die US-Behörden miteinander kurzgeschlossen. Eine enge Zusammenarbeit ist wichtig, um das Netz immer enger zu spannen und den Verdächtigen zu fangen. Neben dem FBI und dem Utah Department of Public Safety sind zum Beispiel auch US-Marshals im Einsatz.