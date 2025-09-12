Noch ist niemand in Haft – doch es gibt erste Spuren. Nach dem tödlichen Attentat auf den konservativen Aktivisten Charlie Kirk in Utah laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Blick fasst die aktuellen Erkenntnisse in fünf Punkten zusammen.

Was wir bisher über den Kirk-Attentäter wissen

1/4 Diese Aufnahmen veröffentlichten die Behörden. Foto: Utah Public Safety

Darum gehts Täter flüchtig, FBI verfolgt aktive Spuren nach Attentat auf UVU-Campus

Hochkalibriges Bolt-Action-Gewehr als mutmassliche Tatwaffe in Waldstück gefunden

1 Kein Täter in Haft – aber «mehrere heisse Spuren»

Obwohl mehr als 7000 Hinweise eingegangen sind, ist noch niemand verhaftet worden. Die Ermittler arbeiten laut FBI an «mehreren aktiven Spuren». Der mutmassliche Täter ist weiter flüchtig. 200 Menschen wurden bisher befragt.

2 Belohnung von 100'000 Dollar ausgesetzt

Die US-Bundespolizei FBI bietet eine Belohnung von bis zu 100'000 Dollar (knapp 80'000 Franken) für Hinweise, die zur Identifizierung und Festnahme des Täters führen. Das unterstreiche, so das FBI, die «Ernsthaftigkeit des Verbrechens».

3 Tatwaffe

In einem nahe gelegenen Waldstück fanden Ermittler ein hochkalibriges Bolt-Action-Gewehr – offenbar die Tatwaffe. Fotos des Gewehrs kursieren online, wurden jedoch durch die Behörden nicht bestätigt. Auch über mögliche Inschriften oder Symbole auf der Waffe wird spekuliert. An den Patronen sollen die Ermittler gemäss «Wall Street Journal» Gravuren entdeckt haben. Dabei handelt es sich laut der Zeitung um Gravuren, die transgender- und antifaschistische Ideologien zum Ausdruck bringen - offiziell gibt es dazu keine Angaben.

4 Videos vom mutmasslichen Schützen veröffentlicht

Videos einer Überwachungskamera zeigen einen unbekannten Mann, der kurz vor dem Attentat auf dem Campus unterwegs war. Die Aufnahmen stammen von UVU-Campus-Sicherheitskameras. Wer die Person erkennt, soll sich beim FBI melden. Auf den Fotos trägt der Verdächtige ein auffälliges schwarzes T-Shirt mit einer amerikanischen Flagge und einem Adler-Motiv, Jeans, eine Basketballkappe, Converse-Schuhe sowie eine Sonnenbrille und einen schwarzen Rucksack.

5 Forensische Spuren gefunden

Die Ermittler haben mehrere Spuren sichergestellt, darunter einen Schuhabdruck, einen Handballenabdruck und Abdrücke eines Unterarms. Diese werden derzeit ausgewertet – sie könnten zur Identifizierung des Täters führen.