Sechs schwarze Kugeln wurden an einem Strand in Queensland entdeckt. Die australische Raumfahrtbehörde untersucht jetzt den mutmasslichen Weltraumschrott. Eine 50-Meter-Sperrzone wurde wegen möglicher Gefahren eingerichtet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sechs mysteriöse Kugeln sind am Forrest Beach in Queensland angespült worden

Vermutlich Weltraumschrott, möglicherweise Treibstofftanks mit gefährlichen Substanzen

50-Meter-Sperrzone eingerichtet, 2011 ähnlicher Fall in Namibia

Marian Nadler Redaktor News

Die australischen Behörden untersuchen aktuell die Herkunft mehrerer mysteriöser Kugeln, die am Wochenende an einem Strand im Norden von Queensland angespült worden sind. Das berichtet die BBC.

Bei den sechs festen Objekten, die am Forrest Beach nördlich von Townsville entdeckt wurden, handelt es sich vermutlich um Weltraumschrott. Die australische Raumfahrtbehörde ASA versucht nun, die genaue Herkunft der schwarzen Bälle zu ermitteln.

Es gilt eine 50-Meter-Sperrzone

Angeblich wurden Einsatzkräfte in Schutzanzügen dabei beobachtet, wie sie die Kugeln unter Polizeischutz in Gefahrgutfässer legten. Es wird offenbar befürchtet, dass die Kugeln gefährliche Substanzen enthalten könnten.

Die Feuerwehr von Queensland teilte am Sonntag mit, dass weiterhin eine 50-Meter-Sperrzone bestehe, und forderte alle, die in diesem Bereich einen verdächtigen Gegenstand finden, auf, diesen nicht zu berühren. Personen, die den mysteriösen Kugeln begegnen, sollen sich sofort entfernen und den Notruf wählen.

Treibstofftank von unbemannter Rakete?

Im Netz wird derweil eifrig spekuliert. Die meistverbreitete Theorie: Es könnte sich bei den Kugeln um Treibstofftanks für Raumfahrzeuge handeln, die möglicherweise Restmengen einer leicht entzündlichen oder reaktiven Substanz enthalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass mysteriöse Objekte an der australischen Küste auftauchen. 2023 bestätigten indische Behörden, dass eine riesige Metallkuppel, die an einem Strand nahe der westaustralischen Stadt Perth angespült worden war, von einer indischen Rakete stammte.

Wie die BBC weiter berichtet, wurde 2011 in Namibia eine ähnliche Kugel gefunden wie jene, die nun in Australien angespült worden sind. Damals hatten Experten die Meinung vertreten, es handelte sich um den Treibstofftank einer unbemannten Rakete.