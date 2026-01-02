Gewaltbilder und die Eskalationen an Silvester liefern der AfD Material für den Wahlkampf. Die fünf anstehende Landtagswahlen bringen die Union von Friedrich Merz zudem in Bedrängnis.

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Das Jahr 2026 beginnt in Deutschland mit Rauch, Sirenen und Videos, die sich in Endlosschleife durch soziale Medien fressen. In mehreren deutschen Grossstädten eskalieren die Silvester-Feierlichkeiten, Einsatzkräfte werden angegriffen, Strassen zeitweise zu No-go-Zonen. Für die einen sind es bekannte Ausreisser einer aufgeheizten Nacht, für andere ein Symbol staatlichen Kontrollverlusts.

In Berlin allein kam es zu 2340 Polizeieinsätzen, knapp 200 pro Stunde zwischen 18 und 6 Uhr. Rund 800 Ermittlungen wurden eingeleitet und 430 Menschen festgenommen. Dabei wurden 35 Polizisten verletzt, zwei von ihnen so schwer, dass sie stationär behandelt werden mussten.

Seit Jahren schon nutzt die AfD Silvester als Chiffre. Gewalt, Chaos und Unsicherheit lassen sich leicht verdichten zu einer grossen Erzählung vom schwachen Staat und realitätsfernen Eliten. Für Parteichefin Alice Weidel (46) & Co. sind die Bilder der Silvesternacht schneller Beleg für eine gescheiterte Sicherheits- und Migrationspolitik. Was kann Friedrich Merz (70) dem entgegensetzen?