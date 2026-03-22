Im Westen Roms stürzte am Sonntag ein Gebäude nach einer Gasexplosion ein. Ein älteres Ehepaar wurde schwer verletzt, 70 Menschen mussten evakuiert werden. Die Trümmerteile flogen angeblich bis zu 200 Meter weit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gasflaschen-Explosion in Rom: Gebäude eingestürzt, zwei ältere Verletzte

Ehepaar schwer verletzt: 20 Prozent Verbrennungen, lebensgefährlicher Zustand

70 Evakuierte, Trümmer flogen bis zu 200 Meter weit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Im Gebiet Ponte Galeria im Westen der italienischen Hauptstadt Rom ist am Sonntag ein Gebäude nach der Explosion einer Flüsiggasflasche eingestürzt. Das berichten die italienische Nachrichtenagentur Ansa und die Zeitung «Corriere della Sera» übereinstimmend.

Die Explosion ereignete sich demnach in der Via Tavagnasco im Quartier Piana del Sole. Zwei ältere Menschen wurden verletzt. Die Wucht der Explosion war so gross, dass drei weitere Häuser und mehrere in der Nähe parkierte Autos beschädigt wurden.

Mehrere Häuser unbewohnbar

Bei den Verletzten handelt es sich um ein Ehepaar im Alter von 86 und 84 Jahren. Der Mann und die Frau wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital eingeliefert. Laut «Corriere» erlitten sie Verbrennungen an 20 Prozent ihrer Körperoberfläche.

Die Polizei rückte an und sicherte das Gebiet, damit die Rettungskräfte in Ruhe ihre Arbeit verrichten konnten. Für rund 70 nach der Explosion evakuierten Personen sollen Unterkünfte organisiert werden. Die umliegenden Häuser waren zuvor für unbewohnbar erklärt worden.

Angeblich flogen einige Trümmerteile bis zu 200 Meter weit. «Die Fenster meines Hauses sind zersplittert», erzählte ein Anwohner, der in der Strasse wohnt, wo die Explosion stattfand.