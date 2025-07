Am Freitagmorgen ist es in Rom zu einer heftigen Explosion gekommen. Mindestens 30 Personen wurden verletzt.

Heftige Explosion an Tankstelle in Rom

1/4 Die Tankstelle wurde bei der Explosion zerstört. Foto: AP

Darum gehts Explosion an Tankstelle in Rom verletzt zahlreiche Menschen

Polizei verhinderte Schlimmeres, indem sie jemanden aus brennendem Auto rettete

Ohrenbetäubender Knall und Rauch über Rom: Bei einer schweren Explosion an einer Tankstelle in der italienischen Hauptstadt sind am Freitag zahlreiche Menschen verletzt worden. Unter den laut Bürgermeister Roberto Gualtieri (58) etwa 30 Verletzten waren mindestens zehn Polizisten und ein Feuerwehrmann, die am Morgen wegen eines Gaslecks an der Tankstelle am östlichen Stadtrand im Einsatz waren, als sich die Explosion ereignete.

Wie Gualtieri bei einem Besuch an der Unglücksstelle berichtete, war durch ein Gasleck beim Auffüllen der Treibstofftanks an der Tankstelle ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei evakuierten umliegende Gebäude, als es zur Explosion kam. Polizeichef Andrea Quattrocchi zufolge konnten Polizisten durch ihren raschen Einsatz Schlimmeres verhindern: «Sie haben jemanden lebend aus einem brennenden Auto gezogen», sagte Quattrocchi. Augenzeugen zufolge explodierte ein Krankenwagen in den Flammen.

«Es hätte ein Massaker geben können»

Die Explosion beschädigte mehrere umliegende Gebäude, das anschliessende Feuer erreichte auch ein Lagerhaus. Wie «La Gazzetta del Mezzogiorno» berichtet, befindet sich unter den beschädigten Gebäuden auch ein Sportzentrum. Fabio Balzani, Präsident des örtlichen Sportvereins, erklärte gegenüber der Zeitung, dass beim ersten Rauchausbruch gegen 7.30 Uhr acht Kinder aus den Hallen evakuiert wurden.

Den Kindern gehe es aber soweit gut. «Wäre es eine Stunde später passiert, hätte es jedoch ein Massaker gegeben», so Balzani. Das Sportzentrum erwartete am Freitagmorgen 60 Kinder aus einem Ferienlager und 120 weitere, die das Schwimmbad besuchen sollten. «Das Zentrum ist nun beschädigt und gleicht einem Schlachtfeld», so der Vereinspräsident weiter.

Meloni verfolgt die Lage

«Ich bin erschrocken aufgewacht und habe eine sehr laute Explosion gehört, es klang wie eine Bombe», zitierte «La Repubblica» einen Anwohner in Prenestino. «Alle Fenster zitterten, ich dachte, es wäre ein Erdbeben», so ein weiterer Anwohner. «Die Explosion war wirklich heftig, ich habe gespürt, wie meine Haut brannte», sagte Michele Seco (23), der in einem Sportzentrum in der Nähe des Explosionsorts arbeitet und zusammen mit etwa 15 Kindern evakuiert wurde, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni (48) soll über den Unfall informiert worden sein. Ein Austausch mit dem Roms Bürgermeister Gualtieri soll bereits stattgefunden haben. Gualtieri appellierte in den sozialen Medien an die Bevölkerung, das betroffene Gebiet vorsichtshalber zu verlassen.