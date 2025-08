«Sie wollten die Tickets nicht verlieren» Eltern lassen Sohn (10) am Flughafen in Barcelona zurück

Eine vierköpfige Familie aus Spanien will in die Ferien reisen. Weil der Pass des zehnjährigen Sohnes abgelaufen ist, darf dieser jedoch nicht ins Flugzeug steigen. Die Eltern beeindruckt das wenig. Sie lassen ihr Kind am Flughafen zurück.

Publiziert: vor 8 Minuten