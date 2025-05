Jahrelang in Horror-Haus in Spanien eingesperrt So sah der traurige Alltag der Kinder aus

Ein deutsches Ehepaar hielt ihre drei Kinder vier Jahre lang in einem Haus in Spanien gefangen – isoliert und unter strengen Regeln. Nun kamen weitere Details über das streng kontrollierte Leben der Kinder an Tageslicht.

Publiziert: vor 24 Minuten | Aktualisiert: vor 23 Minuten