Horror-Haus in Ohio: Polizisten befreiten 16 Kinder aus einem verwahrlosten Haus voller Abfall und Fäkalien. Vier Jahre lebten sie unter katastrophalen Bedingungen. Vier Erwachsene wurden verhaftet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 16 Kinder aus Horror-Haus in Ohio befreit, lebten vier Jahre dort

Polizei fand Kinder zufällig bei Einsatz, Zustand «wie wilde Tiere»

Sieben Kinder im Spital, Raum nur 12 Quadratmeter gross

Janine Enderli Redaktorin News

Entsetzlicher Fund im US-Bundesstaat Ohio: 16 Kinder musste jahrelang in einem verwahrlosten Haus voller Abfall und Fäkalien hausen. Nun befreiten Polizisten die Kinder aus dem Horror-Haus. Selbst die Behörden sind schockiert über die Zustände, unter denen die Kinder vier Jahre lang leiden mussten.

Die Buben und Mädchen im Alter zwischen anderthalb und 18 Jahren stammen alle aus derselben Familie, wie CNN berichtet.

Dass die Polizisten die Kinder überhaupt entdeckten, war reiner Zufall. Die Beamten rückten eigentlich wegen eines anderen Falls an die Adresse aus. Plötzlich stiessen sie auf die 16 Kinder, die sich «in einem miserablen Zustand» befanden. «Wir wussten nicht, dass sie dort sein würden», sagte Ohios Justizminister Andy Wilson an einer Pressekonferenz.

«Unser Vieh lebt unter besseren Bedingungen»

Die Verfassung der Kinder sei erschütternd. «Sie sahen fast wie wilde Tiere aus.» Die Lebensumstände waren katastrophal. Laut Ryan Cain, Polizeichef von Vinton County, wurden die Kinder «schlimmer als Tiere» behandelt. «Ein Grossteil unseres Viehs lebt unter besseren Bedingungen», schilderte der fassungslose Polizist.

Bilder, die online kursieren, zeigen das verwahrloste Haus. Durch die Fenster sieht man, wie sich Abfallberge stapeln. Ein Durchlaufen scheint nicht möglich.

Die Kinder verbrachten offenbar den Grossteil ihrer Zeit in einem winzigen Raum von knapp 12 Quadratmetern. Ob die Kinder alle Geschwister sind, ist nicht bekannt. Sieben Kinder wurden ins Spital eingeliefert – teils mit Rettungshelikopter.

Vier Familienmitglieder wurden festgenommen: Die Eltern Gary S.* (36) und Elizabeth S.* (33) sowie die Grosseltern Gary S. Sr.* (73) und Christina S.*(67). Ihnen wird Kindesgefährdung vorgeworfen.

* Namen bekannt