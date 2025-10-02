US-Präsident Trump blockiert Milliarden-Infrastrukturprojekte in New York. Betroffen sind ein Eisenbahntunnel und der U-Bahn-Ausbau. Demokraten werfen Trump Rachsucht vor.

Darum gehts Trump stoppt Bundesmittel für New Yorker Infrastrukturprojekte während des Shutdowns

Demokraten werfen Trump Rachsucht vor, Projekte seien Lebensadern für Region

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump (79) nutzt den Shutdown, um New York den Geldhahn zuzudrehen. Bundesmittel für wichtige Infrastrukturprojekte in Höhe von insgesamt rund 18 Milliarden Dollar (gut 14 Mrd. Franken) würden vorerst zurückgehalten, erklärte der Chef des US-Haushaltsamts, Russell Vought (49), auf der Plattform X. New York wird von den Demokraten regiert.

Betroffen seien ein im Bau befindlicher Eisenbahntunnel zwischen New York und dem Bundesstaat New Jersey sowie der Ausbau einer U-Bahn-Linie in Manhattan. Vought kündigte ausserdem an, auch milliardenschwere Klimaschutzprojekte in mehreren, vorwiegend von Demokraten regierten Bundesstaaten zu streichen.

Zwangsferien für viele Mitarbeiter

Das US-Verkehrsministerium stellte mit Blick auf New York klar, dass in einem ersten Schritt vorerst eine Zahlung von 300 Millionen Dollar für den U-Bahn-Ausbau gestoppt werde. Insgesamt würden aber sämtliche Bundesgelder für die beiden Grossprojekte überprüft. Hintergrund seien neue Regeln der Trump-Regierung: Künftig solle es bei der Vergabe von mit Bundesgeldern finanzierten Aufträgen keine Bevorzugung mehr geben – etwa für Unternehmen, die von Frauen oder Minderheiten geführt werden.

Wegen des Shutdowns könne die Prüfung allerdings länger dauern, hiess es weiter. Viele Ministeriumsmitarbeiter seien derzeit in den Zwangsferien. Seit Mittwoch ist ein Teil der US-Regierung lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können. In der Praxis bedeutet dies, dass viele Bundesbehörden ihre Arbeit stark einschränken und nur noch dringend notwendige Aufgaben erledigen können. Beide Seiten machen sich gegenseitig für die Situation verantwortlich.

Demokraten sprechen von Rachsucht

Die wichtigsten Gegenspieler der Republikaner im Kongress stammen aus New York: der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer (74), und sein Parteikollege im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries (55). Die beiden Parteispitzen warfen Trump vor, die Projekte aus reiner Rachsucht zu blockieren. Er treffe damit nicht die Demokraten, sondern Millionen Pendlerinnen und Pendler sowie Pflegekräfte, Lehrer oder Polizisten. Die Projekte seien keine politischen Prestigeobjekte, sondern Lebensadern für die Region und wichtig für die gesamte US-Wirtschaft.

Das Nahverkehrssystem in New York gehört zu den grössten der Welt. 2024 zählte die Metropolitan Transport Authority (MTA) knapp 1,2 Milliarden U-Bahn-Fahrten sowie rund 410 Millionen Busreisen. Pro Tag seien es rund 3,4 Millionen U-Bahn-Fahrten und 1,3 Millionen Busfahrten.