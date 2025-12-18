Flugzeug stürzt in North Carolina ab

Bei einem Flugzeugabsturz am Flughafen von Statesville im US-Bundesstaat North Carolina sind Menschen gestorben. Das bestätigte der örtliche Sheriff gegenüber lokale Medien.

Darum gehts Flugzeugabsturz in North Carolina fordert Todesopfer, bestätigt örtlicher Sheriff

Flugzeug verwandelte sich am Boden in einen riesigen Feuerball

Marian Nadler

Bei einem Flugzeugabsturz auf dem regionalen Flughafen in Statesville im US-Bundesstaat North Carolina gab es am Donnerstag Todesopfer. Das bestätigte der örtliche Sheriff gegenüber dem Regionalsender WBTV.

Das Flugzeug stürzte um 10.15 Uhr Ortszeit ab. Es war zunächst nicht bekannt, wie viele Personen sich genau an Bord des Flugzeugs befanden.

Flugzeugwrack steht in Flammen

Der Regionalflughafen Statesville bestätigte um 10.15 Uhr einen «Flugzeugvorfall». In einem Facebook-Beitrag teilte der Airport mit, dass die Federal Aviation Administration (FAA) auf dem Weg sei und die Untersuchung des Absturzes leiten werde. Laut örtlichen Medienberichten eilten mehrere Einsatzkräfte zum Flughafen, um zu helfen.

Die FAA bestätigte, dass ein Privatjet des Typs Cessna C550 um kurz nach 10.20 Uhr bei der Landung abgestürzt sei. Das Foto einer Lokalreporterin zeigte, dass das Flugzeug sich am Boden in einen riesigen Feuerball verwandelt hat. Der Flughafen liegt etwa 10 Minuten ausserhalb der Innenstadt der 32'000-Einwohner-Stadt Statesville.

Die Cessna C550 ist ein Geschäftsreiseflugzeug. Eine solche Maschine kann bis zu zwei Millionen Franken kosten. Augenzeugen, die sich im nahegelegenen Lakewood Golf Club aufhielten, sagten der «Daily Mail», der Jet sei vor dem Absturz «viel zu tief» geflogen.

Viele Flugzeugabstürze in den USA

In diesem Jahr kam es auffällig häufig zu schlimmen Flugzeugabstürzen in den USA. Ende Januar kollidierte ein Passagierflugzeug in Washington mit einem Militärhelikopter. 67 Menschen starben. US-Präsident Donald Trump (79) befahl anschliessend Umstrukturierungen bei den Fluglotsen, die aber vermutlich den bereits bestehenden Personalmangel bei den Fluglotsen nur verschärft haben dürften.

Ebenfalls Ende Januar stürzte ein F-35-Pilot der US-Luftwaffe in Alaska ab. Bei Temperaturen von -18 Grad hatten wichtige Sensoren versagt. Im November hob ein Flugzeug des Paketdienstleisters UPS am Muhammad Ali International Airport in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky ab. Kurz nach dem Start kam es zu einem Absturz, der 14 Menschen das Leben kostete.

+++ Update folgt. +++