Bei einem Flugzeugunglück in den französischen Pyrenäen sind vier Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind ein Fluglehrer und drei Schüler. Die Bergung gestaltete sich anspruchsvoll.

Darum gehts Flugzeugabsturz in französischen Pyrenäen fordert vier Todesopfer

Wrack in schwer zugänglichem Gelände von Polizeihelikopter entdeckt

Ein Fluglehrer und drei Schüler kamen bei dem Unglück ums Leben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist ein schreckliches Unglück: Bei einem Flugzeugabsturz in den französischen Pyrenäen sind am Sonntag vier Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei von Ariège im Süden Frankreichs am Abend mit.

Das einmotorige Flugzeug war bereits am Nachmittag als vermisst gemeldet worden. Nach intensiven Suchaktionen am Boden und aus der Luft entdeckte ein Polizeihelikopter schliesslich das Wrack in schwer zugänglichem Gelände.

Ein Lehrer, drei Schüler

Die Bergretter, die anschliessend in der Region abgesetzt wurden, konnten nur noch den Tod der vier Insassen feststellen, wie es aus Ermittlerkreisen hiess. Bei den Opfern handelt es sich um einen Fluglehrer (25) und drei Schüler (18 bis 21).

Der Zugang zum Unfallort gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes äusserst schwierig. Die zuständige Staatsanwaltschaft untersucht jetzt die Absturzursache.