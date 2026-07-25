Spektakuläres Naturschauspiel in Kroatien: Am Mittwoch erfasste eine Seiche den Küstenort Vela Luka auf Korcula. Das Wasser bewegte sich wellenartig über die Ufergrenzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kroatien: Hobby-Meteorologen zeigen Seiche in Vela Luka in Video von Mittwoch

Seichen entstehen durch Wind; Wasser schwappt wie in Badewanne hin und her

Phänomen meist ungefährlich, kann aber Schifffahrt und Küsten gefährden

Blick Newsdesk

Plötzlich scheint das Meer zu atmen: Crometeo, eine Gruppe kroatischer Hobby-Meteorologen hat diese Woche ein Video auf Facebook veröffentlicht, welches das Auftreten einer Seiche im kroatischen Ort Vela Luka im Westen der Insel Korcula zeigt.

Das Naturphänomen muss man sich vorstellen, als ob man das Wasser in einer Badewanne einmal kräftig anstösst. Das Gewässer schwappt hin und her. Es dauert eine Weile, bis es sich wieder beruhigt.

Wasser schwappt hin und her

Genau das passiert auch bei einer Seiche – aber eben auf einem Gewässer. Kräftige Winde schieben das Wasser auf eine Seite. Ändern sich Luftdruck oder Windrichtung, fliesst das Wasser plötzlich zurück. Weil das Wasser aber noch Schwung hat, schiesst es über die normalen Grenzen hinaus. Dann schwappt es wieder zurück. Immer hin und her, wie in einer Badewanne. Es entsteht letztlich eine stehende Welle.

So ist es auch in dem Video zu sehen. Das Wasser schwappt weit über die Ufergrenze hinaus auf Land. Erreichen Seichen grosse Schwingungsamplituden, können sie zur Gefahr für die Schifffahrt werden und zu Überschwemmungen in Ufergebieten führen.

Bei dem am Mittwoch aufgenommenen Video ist aber gut erkennbar: Wirklich gefährlich war die Situation nicht. Der Name Seiche kommt übrigens aus dem frankoprovenzalischen Dialekt am Genfersee, da das Naturphänomen vor allem auf Schweizer Seen gut zu beobachten ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.