Selenski warnt vor Katastrophe: «Das ist noch nie passiert»

Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 gilt als schlimmste nukleare Katastrophe der Geschichte. Seit dem Ereignis steht mit Prypjat eine ganze Stadt still, wie dieses Video zeigt. Bis heute darf man in bestimmten Teilen Europas wegen der radioaktiven Belastung keine Pilze aus dem Wald verzehren, so lange hallt dieses Geschehnis nach.

Warum schreibe ich das hier? Weil das ehemalige Kernkraftwerk Tschernobyl auf dem Gebiet der heutigen Ukraine liegt. Erst musste der zerstörte Reaktorblock 4 des AKW mit einem riesigen Betonsarkophag umhüllt werden, um die Freisetzung von Radioaktivität zu begrenzen. Heute sichert ein riesiger, mobiler Stahlbogen den alten, mittlerweile brüchigen Sarkophag. Denn Tschernobyl strahlt noch immer.

Gleichzeitig tobt im Land, in dem das frühere Kernkraftwerk liegt, heute ein Krieg. Und nun könnte es zu einer neuen Katastrophe kommen, warnt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47). Er bezieht sich allerdings auf das grösste Kernkraftwerk Europas – jenes in Saporischschja.

«Es ist nun schon der siebte Tag – und das ist noch nie passiert –, an dem sich im Kernkraftwerk Saporischschja eine Notsituation befindet. Wegen russischen Artilleriebeschusses ist das Kraftwerk vom Stromnetz getrennt und wird nun von Dieselgeneratoren mit Strom versorgt», berichtet er und nennt diese Situation «aussergewöhnlich». «Die Generatoren und das Kraftwerk waren nicht dafür ausgelegt und wurden nie lange in diesem Modus betrieben. Uns liegen bereits Informationen vor, dass ein Generator ausgefallen ist», schildert Selenski weiter.

Blick auf das Kernkraftwerk Saporischschja. Foto: LIBKOS/AP/dpa/Archivbild

Er wirft den Russen vor, durch ihren Beschuss, die Reparatur der Stromleitungen, die zum Kraftwerk führen und die Wiederherstellung der grundlegenden Sicherheit zu verhindern. «Dies ist eine Bedrohung für alle», glaubt Selenski. Kein Terrorist der Welt habe es je gewagt, einem Atomkraftwerk das anzutun, was Russland tue, so Selenski.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das AKW Saporischschja wurde kurz nach Kriegsbeginn 2022 von russischen Truppen besetzt. Wegen der anhaltenden Kämpfe und dem Auslaufen des für die Kühlung genutzten Stausees musste die Anlage im vergangenen Jahr heruntergefahren werden. Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sollen im Kraftwerk für die Sicherheit der Anlage sorgen. IAEA-Chef Rafael Grossi hat mehrfach mit beiden Kriegsparteien verhandelt, um die Lage am AKW zu deeskalieren.

Nach einem schnellen Ende des Ukraine-Kriegs sieht es aktuell nicht aus. Sollte es im Kernkraftwerk Saporischschja aber zu einem gravierenden Problem kommen, wären beide Seiten davon bedroht – und müssten wohl oder übel zusammenarbeiten.