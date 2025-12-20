DE
Selenski über Miami-Treffen
USA wollen Ukraine und Russland an einen Tisch bringen

Bei den Verhandlungen in Miami könnte laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski ein trilaterales Treffen zwischen der Ukraine, Russland und den USA stattfinden, möglicherweise auch mit europäischer Beteiligung.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski.
Darum gehts

  • USA schlagen trilaterales Treffen von USA, Ukraine und Russland vor
  • Wolodimir Selenski erwägt Teilnahme europäischer Vertreter
  • Letzte direkte Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine im Sommer
Bei den Verhandlungen in Miami zur Beendigung des Ukraine-Kriegs schlägt die US-Regierung nach ukrainischen Angaben vor, dass Vertreter Kiews und Moskaus erstmals seit Monaten wieder direkt miteinander sprechen. Amerika schlage ein trilaterales Treffen der nationalen Sicherheitsberater Amerikas, der Ukraine und Russlands vor, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski laut staatlicher Nachrichtenagentur Ukrinform – und bezog sich dabei auf Angaben des Sekretärs des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, der für Kiew Verhandlungsführer in den USA ist.

Laut Selenski könnten bei dem Treffen auch europäische Vertreter anwesend sein. Ein solches Treffen wäre logisch, sobald Ergebnisse der aktuellen Gespräche ersichtlich wären, fügte Selenski hinzu.

Wer vertritt Moskau?

Zuletzt hatten sich russische und ukrainische Unterhändler im Sommer in der Türkei direkt getroffen. Die Verhandlungen damals hätten nur wenig von dem gebracht, was man sich erhofft habe, auch wenn er die damals vereinbarten Gefangenenaustausche begrüsse, sagte Selenski.

Bei dem von Selenski annoncierten möglichen Treffen würde Umjerow die Ukraine vertreten, US-Aussenminister Marco Rubio die Regierung von Präsident Donald Trump. Unklar ist, wen Russland auf der Ebene schicken würde: Kremlchef Wladimir Putin hat keinen ausgewiesenen Sicherheitsberater.

Der langjährige Sekretär des nationalen Sicherheitsrats, der Ex-Geheimdienstchef und Putin-Vertraute Nikolai Patruschew, wurde im vergangenen Jahr auf den Posten des Beraters für Schiffbau und Seefahrt versetzt. Aussenpolitisch wird Putin seit Jahren von Juri Uschakow beraten, die Verhandlungen mit der Ukraine in Istanbul führte Putins Berater Wladimir Medinski, der eigentlich für Kultur- und Geschichtsfragen zuständig ist. Russlands Sondergesandter in den USA ist Kirill Dmitrijew.

