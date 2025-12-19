Kiew behauptet, einen Tanker der russischen «Schattenflotte» attackiert zu haben. Das Besondere: Es ist der erste dieser Art im Mittelmeer.

Darum gehts Ukraine greift erstmals russischen Tanker im Mittelmeer mit Drohnen an

Das Schiff war zum Zeitpunkt des Angriffs leer

Der Angriff fand 2302 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Die Ukraine hat zum ersten Mal einen Tanker der russischen Schattenflotte im Mittelmeer mit Drohnen angegriffen, wie Kiew am Freitag mitteilte.

Demnach soll sich das Frachtschiff zum Zeitpunkt des Angriffs an einem nicht genannten Ort rund 2302 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt befunden haben. Dies berichten «Daily Mail», die Nachrichtenagentur Reuters und «RBC-Ukraine» unter Berufung auf eine Quelle im Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU).

Tanker vor Kreta angegriffen?

Als es zum Angriff kam, soll das Schiff nicht beladen gewesen sein. Es ist der erste Angriff dieser Art im Mittelmeer, schreibt die britische Zeitung.

Den Berichten zufolge lautete der Name des Tankers «Qendil», der infolge des Angriffs schwer beschädigt wurde. Die Operation sei in neutralen Gewässern von der Alpha-Einheit des SBU durchgeführt worden.

Auf der Seehandels-Trackingplattform «marinetraffic.com» ist ersichtlich, dass ein gleichnamiger Tanker sich südwestlich von der griechischen Insel Kreta befindet. Der Tanker ist demnach im Oman angemeldet, dockte zuletzt aber unter anderem im russischen Primorsk an.

«Legitimes Ziel für den Geheimdienst»

«Russland nutzte diesen Tanker, um Sanktionen zu umgehen und Geld zu verdienen, das dann für den Krieg gegen die Ukraine verwendet wurde. Aus völkerrechtlicher und kriegsrechtlicher Sicht ist er daher ein völlig legitimes Ziel für den ukrainischen Geheimdienst SBU. Der Feind muss verstehen, dass die Ukraine nicht aufgeben wird und ihn überall auf der Welt angreifen wird», sagte der Geheimdienstler «RBC-Ukraine».

Eine Stellungnahme von russischer Seite zu dem Vorfall gab es zunächst nicht. Russland wird vorgeworfen, die westlichen Sanktionen mit den Öltankern der sogenannten «Schattenflotte» zu umgehen. Angemeldet sind diese in der Regel auf Drittländer.

Die «Qendil» lud zuletzt im indischen Hafen von Sikka Öl ab und wollte dann nach Ost-Luga in Russland fahren. Die Ukraine hat seit Kriegsbeginn immer wieder russische Tanker und Ölraffinerien beschädigt oder zerstört.