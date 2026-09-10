Seit Oktober 2025 ist die 25-jährige Pauline Mann aus Deutschland spurlos verschwunden. Trotz rund 50 Hinweisen fehlt weiter jede Spur von der Studentin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Studentin Pauline Mann (25) seit Oktober 2025 in Deutschland vermisst

Polizei erhielt 50 Hinweise, aber keine Spur gefunden

Pauline ist 1,58 m gross, schlank, mittelblond, schulterlange Haare

Janine Enderli Redaktorin News

Die Ungewissheit ist quälend: Eine junge Frau (25) verschwindet spurlos – und niemand weiss, wo sie ist. Das Schicksal von Pauline Mann beschäftigt ganz Deutschland. Sie ging an einem Freitag Ende Oktober in Sportkleidung nach draussen. Was dann passierte, ist unklar.

Nun ist sie schon fast ein ganzes Jahr verschwunden. Gegenüber «Bild» erklärt die Polizei, dass die Chancen, sie je wiederzufinden, nicht gut stehen. Es gibt keine neuen Anhaltspunkte nach ihrem Verbleib. «Es sind insgesamt gut 50 Hinweise eingegangen. Allen wurde im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen nachgegangen.»

Keine konkreten Hinweise

Rückblende: Im Oktober 2025 berichteten zahlreiche deutsche Medien über ihr Verschwinden. Gemeinsam mit der Vermisstenmeldung gab die Polizei das folgende Signalement heraus: 1,58 Meter gross, schlank und mittelblonde, schulterlange Haare.

Pauline Mann trug am 28. Oktober – am Tag ihres Verschwindens – Sportkleidung und soll eine Fachklinik besucht haben. Im ganzen Land wurden nach ihrer Vermisstenmeldung Fotos der jungen Frau verteilt.

Weil die Hinweise nichts ergaben, wurde der Fall in die Langzeitvermisstendatei aufgenommen. Die Polizei verspricht jedoch, jedem neuen Tipp und jeder neuen Spur nachzugehen. Konkretes gebe es aber noch nicht.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Dillenburg oder jede andere deutsche Polizeidienststelle entgegen.