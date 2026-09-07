Von der Bergläuferin Kalie McCrystal fehlt seit fast einer Woche jede Spur. Die 38-Jährige wollte am Matterhorn einen neuen Rekord aufstellen. Dort verschwand sie am 1. September. Nun folgen die Retter einer neuen Spur.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Kalie McCrystal (38) wird vermisst. Die Kanadierin wollte auf der italienischen Seite des Matterhorns (4478 m) einen neuen Berglauf-Rekord aufstellen. In weniger als fünf Stunden wollte sie Auf- und Abstieg schaffen.

McCrystal teilte zuletzt am 1. September ein Foto von sich auf Social Media. Dieses hatte sie oberhalb des Rifugio Jean-Antoine Carrel, einer Schutzhütte auf 3830 Metern, aufgenommen. Zuletzt trug sie eine kurze Hose sowie eine leichte Jacke. Ausserdem führte sie einen Trekkingrucksack mit sich.

Neue Spur im Fall Kalie McCrystal

Suchen mittels Helikopter und Recco-Reflektor blieben bislang erfolglos. Versuche, Kontakt zum Handy von McCrystal aufzunehmen, blieben ebenfalls erfolglos. Nun gibt es aber eine neue Spur.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, trug McCrystal eine zweite SIM-Karte bei sich. Die Retter wollen nun ermitteln, wann diese SIM-Karte aktiv war. Ziel ist es, den letzten Standort der Vermissten genau zu bestimmen, um Helikopterflüge koordinieren zu können.

Freundin alarmierte die Bergrettung

Die Suche wird von der alpinen Rettung des Aostatals sowie der italienischen Finanzpolizei in Cervinia durchgeführt. In Cervinia ist die Finanzpolizei auch für die alpine Bergrettung zuständig.

Eine Freundin alarmierte vergangene Woche die Bergrettung, nachdem sie 48 Stunden lang nichts mehr von der 38-Jährigen gehört hatte. Zuvor war McCrystal Medienberichten zufolge auf dem Abstieg vom Pic Tyndall (4241 m), einem kleinen Gipfel unterhalb des Matterhorns. Offenbar handelte es sich um einen Vorbereitungslauf. Sie war allein am Berg unterwegs.

Bergsteiger wollen McCrystal gesehen haben

Die Kleidung, die McCrystal zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, erschwert die Suche jedoch. «Sie war ganz in Weiss gekleidet», zitieren italienische Medien die Retter. «Das macht es noch schwieriger, sie am Berg zu entdecken.»

Eine Gruppe polnischer Wanderer will Berichten zufolge die Sportlerin am frühen Dienstagnachmittag unterhalb des Pic Tyndall gesehen haben.

«Erfahrene Bergsteigerin»

McCrystal hat Erfahrung am Berg. «Sie ist eine Weltklasse-Athletin, eine erfahrene Bergsteigerin und eine der besten Bergläuferinnen der Welt», schreibt eine Freundin von ihr auf Facebook. «Kalie ist eine Spitzensportlerin, die für solche Bedingungen trainiert, und wir wissen in unseren Herzen, dass sie eine Kämpferin ist. Bitte betet mit uns für die sichere Rückkehr von Kalie McCrystal.»

Auch die Athletics Canada hat eine Stellungnahme zu McCrystal abgegeben. «Sie verfügt über umfassende Kenntnisse und Erfahrung im alpinen Gelände und hat bereits das Matterhorn bestiegen.» Ihre Familie stehe zudem in direktem Kontakt mit der Bergrettung.