Fabian Gyr wollte eigentlich seine Australien-Ferien in vollen Zügen geniessen. Der Terroranschlag in Sydney am Sonntag schockiert ihn jetzt aber enorm. Er selbst hatte geplant, den Bondi Beach am Abend des Anschlags zu besuchen.

Darum gehts Fabian Gyr ist aktuell in Sydney

Er berichtet über die Stimmung vor Ort

Er machte vor seiner Sydney-Reise ein Austauschsemester in Australien

Fabian Gyr (31) hat eine spezielle Verbindung zu Australien. Als Student machte er in «Down Under» ein Austauschsemester. Sydney wuchs ihm so stark ans Herz, dass er die Stadt mehrfach besuchte.

Ein schrecklicher Angriff trübt nun die Australienreise des in Zürich lebenden Solothurners. Bei einem Angriff am berühmten Bondi Beach in Sydney töten zwei Attentäter am Sonntag mehrere Menschen. Ziel war ein jüdisches Fest, das an diesem Abend am Stand stattfand. Die Behörden stufen den Angriff als antisemitischen Terroranschlag ein.

«Ganz Sydney steht unter Schock»

Blick hat mit Gyr Kontakt aufgenommen. Er erzählt, wie er das Massaker in Sydney wahrgenommen hat und wie die aktuelle Stimmung in der Stadt ist.

Wie hast du reagiert, als du von der Attacke gehört hast?

Fabian Gyr: Ich war völlig aufgewühlt, die Nachricht hat mich sehr bestürzt. Nach einem Wandertag in den Blue Mountains war mein Plan, den Sonnenuntergang entweder am Opernhaus oder eben am Bondi Beach zu sehen. Nachdem wir die News gekriegt haben, haben wir das alles abgesagt. Ich und meine Freunde standen unter Schock. Das spürt man auch in der ganzen Stadt.

0:48 Schüsse am Bondi Beach: Ein Augenzeuge filmt die zwei Tatverdächtigen

Wie ist die Stimmung aktuell in Sydney?

Schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, es sind weniger Menschen auf der Strasse als sonst. Die Menschen sprechen nur über ein Thema. Viele verstehen nicht, wie Menschen sowas machen können. Ich bin gerade mit Freunden aus Sydney unterwegs, sie sehen laufend neue Videos auf Social Media. Gesprochen wird definitiv auch immer über das Video mit der Überwältigung eines Täters von einer zivilen Person, die sich die Waffe gegriffen hat und so wohl noch weitere Opfer vermeiden konnte.

Was macht diese Terror-Attacke mit den Menschen vor Ort?

Ich habe das Gefühl, die Menschen haben derzeit nur den Anschlag im Kopf, alles andere rückt in den Hintergrund. Auch wir reden derzeit nur über die Tat. Man weiss gerade nicht, wie man damit umgehen soll. Die Menschen scheinen derzeit vorsichtiger zu sein, aber auch etwas misstrauischer auf der Strasse. Auch wir haben uns dann etwas zurückgezogen und unsere Pläne für den Abend angepasst.

Du warst selbst schon am Bondi Beach. Was ist das für ein Ort?

Ich bin nun das zweite Mal in Sydney und war beide Male am Bondi Beach. Es ist hier ein «Naherholung-Strand», der für die Stadtbewohner ein Treffpunkt zum Sonnen, aber auch zum Sport machen ist. Für die Menschen in Sydney scheint der Strand vor allem am Wochenende ein wichtiger Ort zu sein. Auch meine Freunde aus Sydney wollten sich am Sonntag da treffen, um die letzten Stunden vom Wochenende zu geniessen. Eine solche Tat an diesem Ort hinterlässt aber Spuren.

Was macht die Nachricht mit deinem Sicherheitsgefühl in Sydney?

Grundsätzlich fühle ich mich nach wie vor sicher, aber es hinterlässt ein mulmiges Gefühl auf die Strasse zu gehen. Für mich geht es morgen für zwei Wochen weg aus Sydney, aber von anderen höre ich, dass sie jetzt die weiteren Pläne in Sydney anpassen wollen.