Sabine Styger und ihre Familie erleben auf Hawaii ein unvergessliches Abenteuer: Der Vulkan Kilauea auf Big Island steht kurz vor dem Ausbruch. Sie fahren mitten ins Spektakel, und erleben die Naturgewalt hautnah mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Familie erlebt Vulkan Kilauea-Eruption auf Hawaii am 5. Mai

Innerhalb 20 Minuten starteten sie zum «Hawaiʻi Volcanoes National Park»

Kilauea brach laut US-Innenministerium bereits 45 Mal aus

Nikolina Pantic Redaktorin News

Kurz vor dem Geburtstag ihrer Tochter erlebt Sabine Styger mit ihrer Familie auf Hawaii Momente, die sie nie vergessen wird: Der Vulkan Kilauea auf Big Island steht am Dienstag unmittelbar vor dem Ausbruch. Während andere Touristen nach Hawaiiblumenhemden und Aloha-Spirit suchen, steigt Styger samt Kind und Kegel ins Auto, um das Naturspektakel hautnah mitzuerleben.

Furcht ist keine Option: «Ich hatte keine grosse Angst, aber ich war aufgeregt.»

Ein etwas ausgefallener Familienausflug

Styger befindet sich auf einer viermonatigen Reise mit ihrer Familie. «Es ist die letzte Gelegenheit, um als Familie für längere Zeit zu verreisen, bevor unsere Tochter in die Oberstufe kommt.» Familie Styger kam am Vortag auf Big Island an. Sie richteten sich mittels ChatGPT eine Art Alarm ein, der sie bei einem möglichen Vulkanausbruch informiert.

Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt, wie das Tourismusbüro von Hawaii schreibt. «Wir hatten die Situation beobachtet», erzählt Sabine Styger. «Wir sind erst gestern hier angekommen, hatten einen gemütlichen Tag und jetzt einen stressigen Abend. Mein Mann und ich hatten am Nachmittag auf Netflix die Serie ‹La Palma› geschaut, um uns zu inspirieren.»

«Das wäre ein cooles Geburtstagsgeschenk für unsere Tochter»

Während in der Mini-Serie der Vulkanausbruch eskaliert, herrscht bei den Schweizern grosse Vorfreude. Innert zwanzig Minuten packt die Familie ihre Sachen und bricht zu einer rund einstündigen Autofahrt in den Hawaii Volcanoes National Park auf. «Wir witzelten, das wäre ein cooles Geburtstagsgeschenk für unsere Tochter, die am 6. Mai zehn Jahre alt wird.» Eine Erinnerung, die dem Kind wohl lange bleiben wird.

Während des Gesprächs mit Blick befindet sich die Familie auf dem Rückweg vom Nationalpark. «Es hat noch weitere Personen vor Ort. Die Kinder hatten keine Angst bis jetzt. Es war eine freudige und aufgeregte Situation.» Sie hätten jedoch eine schlechte Sicht gehabt.

Ein Vulkanausbruch als Touristenattraktion

Wenn ein Vulkan ausbricht, fährt man normalerweise nicht zur Gefahrenzone. Bei diesem Familienausflug handelt es sich jedoch nicht um einen waghalsigen Akt – auch wenn die Nationalparkverwaltung der Vereinigten Staaten angibt, dass die Luftqualität bei einem Ausbruch ständig überprüft werden soll.

Gleichzeitig gelten Vulkanausbrüche auch als grosse Attraktion. So führt das US-Innenministerium Punkte im Park auf, die sich besonders gut eignen, um einen Ausbruch zu beobachten.

Vulkan ist an der 46. Eruptions-Episode

Naturkatastrophen-Feeling? Keine Spur davon bei Familie Styger. «Es ist ein grosses Privileg, dabei zu sein», so Sabine Styger. «Es ist Natur, die kann man nicht planen. So mancher Geologe würde gerne an unserer Stelle sein.» Tatsächlich gehört eine Prise Glück dazu, wenn man eine Vulkanexplosion sehen möchte.

Obwohl der Vulkan laut dem US-Innenministerium bereits zum 46. Mal zum Ausbruch ansetzt, muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um den Vulkan Lava spucken zu sehen.

Das Ferienparadies sei unterdessen auf Notfälle vorbereiten. Auf ganz Hawaii gebe es Warnsysteme, führt Styger aus. «Sonst hat man immer das Gefühl, dass in solchen Situationen Chaos herrscht.» Nicht aber in diesem Fall. Und Stygers Erwartungen wurden sogar noch übertroffen: «Wir haben ein Räuchlein erwartet und nun den Jackpot geholt!»