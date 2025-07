Australien annulliert erste Passagierflüge Heftiger Vulkanausbruch in Indonesien

Der Vulkan Lewotobi Laki-laki in der indonesischen Provinz Ost-Nusa Tenggara spuckte am Montag nach einer «explosiven Eruption» Aschewolken, die bis in eine Höhe von 19 Kilometer reichen. Australien hat eine Luftfahrtwarnung herausgegeben.

