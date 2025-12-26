Hunde-Experte Martin Rütter irritiert mit Silvester-Tipp

In der Silvesternacht knallt es gehörig. Doch der Feuerwerkslärm sorgt gerade bei unseren Haustieren für viel Stress. Hunde-Experte Martin Rütter stösst dabei mit einen skurrilen Tipp auf, wie der Vierbeiner dennoch entspannen soll.

Hunde können keinen Alkohol abbauen, selbst geringe Mengen können je nach Hund Risiken mitbringen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nach den Weihnachtsfeiertagen rückt die Silvesterparty immer näher. Während sich Pyro-Enthusiasten über die Knallerei um Mitternacht freuen, leiden andere unter dem Lärm. Ganz besonders unsere flauschigen Mitbewohner. Jedes Jahr fragen sich Hunde- und Katzenbesitzer daher immer wieder aufs Neue: Wie kann ich mein Haustier beruhigen?

Der deutsche Hunde-Experte (55) verrät in einem Interview mit dem Sender RTL seinen Tipp für eine ruhige Neujahrsfeier mit dem Vierbeiner. Mit seiner skurrilen Empfehlung stösst er jedoch auf. «Dr. Rückert, ein hochgeschätzter Tierarzt und ich, haben eine hohe Meinung von einem Schüsschen Eierlikör», sagt Rütter zu RTL.

«Nicht eine ganze Pulle rein»

Damit Lassie, Rex und Bello trotz Feuerwerkslärm entspannt bleiben, rät der Hunde-Experte: «Mir ist klar, dass Alkohol für Hunde giftig ist. Man darf es auf keinen Fall literweise betreiben. Nicht eine ganze Pulle rein.»

Der genannte deutsche Tierarzt Ralph Rückert schreibt hierzu auf seiner Webseite: «Alkohol, von Hunden speziell in Form von Eierlikör sehr gern aufgenommen, ist natürlich in der korrekten Dosierung ein recht potentes Sedativum mit angstlösender Wirkung.» Wer seinem Hund nur einen Esslöffel davon zu trinken gebe, bleibe von dem Bereich entfernt, in dem Gesundheitsgefahren vorstellbar wären, meint der Arzt weiter.

So hilfst du deinem Hund durch den Neujahrsstress

Im Mai erklärte der Zürcher Zoodirektor Severin Dressen gegenüber Blick: «Hunde und Katzen können Alkohol nicht abbauen.» Bei einer zu grossen aufgenommenen Menge könne es daher zu Vergiftungen kommen. Eine gezielte Verabreichung von Alkohol an Haustiere ist laut der medizinischen Fachzeitschrift «Thieme» nicht empfehlenswert, denn auch geringe Dosierungen könnten je nach Hund ein Gesundheitsrisiko mit sich führen.

Wer seinen Vierbeiner risikofrei durch den Silvesterstress helfen will, kann auf andere Tipps setzen. So wird auf der Webseite der Tierschutzorganisation «Vier Pfoten» etwa empfohlen, die Vorhänge zuzuziehen und beruhigende Musik zur Ablenkung aufzulegen. Zudem sollte für den Hund ein sicherer Rückzugsort parat stehen – etwa unter dem Bett oder hinter dem Sofa. Ängstliche Hunde sollten dabei nicht allein gelassen werden.