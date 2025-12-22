Mehr Sport, weniger rauchen, gesünder essen. Neujahrsvorsätze sind schnell gemacht, doch selten umgesetzt. Warum fällt es uns so schwer, neue Gewohnheiten zu entwickeln? Im «Durchblick» erklärt Psychoanalytikerin Maja Storch, wie Vorsätze zu Erfolgsgeschichten werden.

Sina Albisetti Host & Production Lead Video & Journalistin

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In dieser Folge spricht «Durchblick»-Host Sina Albisetti mit Maja Storch. Sie ist Psychoanalytikerin, Autorin und hat zusammen mit Frank Krause für die Universität Zürich das «Zürcher Ressource Modell» entwickelt - ein Selbstmanagement-Training, das mit wissenschaftlichen Techniken hilft, Intentionen in die Tat umzusetzen.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.