Eine Mutter in Neuseeland wurde des Mordes an ihren zwei Kindern für schuldig befunden. Die Leichen der Opfer wurden erst Jahre nach der Tat in Koffern entdeckt. Der Fall sorgte landesweit für Aufsehen.

Hakyung L. wurde schuldig gesprochen. Foto: AP

Darum gehts Mutter in Neuseeland wegen Mordes an ihren zwei Kindern schuldig gesprochen

Kinderleichen in Koffern bei Auktion entdeckt, Fall sorgte für Aufsehen

Angeklagter (45) droht lebenslange Haft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

AFP Agence France Presse

Eine in Neuseeland angeklagte Mutter ist vor Gericht der Tötung ihrer beiden Kinder schuldig gesprochen worden, deren sterbliche Überreste Jahre später in zwei Koffern gefunden worden waren. Die Angeklagte habe ihre sechs und acht Jahre alten Kinder «vorsätzlich und bei klarem Verstand ermordet», sagte die Staatsanwältin Natalie Walker am Dienstag vor dem Obersten Gericht in Auckland. Die Geschworenen sprachen die Angeklagte wegen Mordes schuldig.

Nach neuseeländischem Recht droht der 45-Jährigen nun eine Höchststrafe von lebenslanger Haft, mit einer Mindesthaftdauer von zehn Jahren Haft ohne Bewährung. Das Strafmass soll im November verkündet werden.

Familie ersteigerte Leichen-Koffer

Der Frau wurde von den Geschworenen schuldig gesprochen, ihre sechs und acht Jahre alten Kinder im Juni oder Juli 2018, ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes, getötet zu haben. Anschliessend kehrte sie in ihre Heimat Südkorea zurück.

Der Fall hatte in Neuseeland für grosses Aufsehen gesorgt: Die sterblichen Überreste der beiden Kinder waren im August 2022 entdeckt worden, nachdem eine nichts ahnende Familie aus Auckland bei einer Auktion herrenlose Gegenstände aus einem Lagerraum ersteigert hatte, darunter die beiden Koffer.

Beschuldigte litt unter Depressionen

Die Mutter der beiden Kinder wurde schliesslich nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Südkorea gefasst und nach Neuseeland überstellt. Im Laufe des Gerichtsverfahrens hatte die Angeklagte bereits gestanden, ihren Kindern das Antidepressivum Nortipylin gegeben zu haben, was laut den Gerichtsakten zu deren Tod geführt hat.

Eine Pflichtverteidigerin der Angeklagten hatte jedoch argumentiert, die Frau sei wegen psychischer Probleme schuldunfähig. Nach dem Tod ihres Ehemannes im Jahr 2017 habe sie zunehmend unter Depressionen gelitten und schliesslich versucht, ihre Kinder und sich selbst mit Antidepressiva umzubringen.