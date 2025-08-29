In Neuseeland sorgt der Fall eines Mannes für Aufsehen, der seit 2021 mit seinen drei Kindern auf der Flucht ist. Eine Überwachungskamera hat nun möglicherweise Tom Phillips und eines seiner Kinder beim Diebstahl von Lebensmitteln aufgenommen.

1/10 Sie wollen definitiv nicht erkannt werden. Die Aufnahmen zeigen zwei Einbrecher in der neuseeländischen Kleinstadt Piopio. Foto: AFP

Darum gehts Mann in Neuseeland mit Kindern auf der Flucht gesichtet

Überwachungskamera zeigt Verdächtige beim Einbruch in Kühlcontainer

Kinder im Alter von 9, 10 und 12 Jahren seit Fluchtbeginn nicht zur Schule Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Zwei unheimliche Gestalten schleichen am Mittwoch gegen 2 Uhr vor einem Laden in der neuseeländischen Kleinstadt Piopio herum. Die Gesichter sind verhüllt. Auf dem Kopf tragen sie eine Stirnlampe.

Die Polizei hat am Freitag Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, die einen Einbruch zeigen. Die beiden Vermummten packen danach ein Quad voller Lebensmittel und brausen davon.

Es dürfte kein gewöhnlicher Einbruch sein. Denn: Die Ermittler vermuten, dass sich hier Tom Phillips mit Vorräten eindeckt.

Vater schlägt sich mit Kindern durch die Wildnis

Vor vier Jahren war der Neuseeländer mit seinen drei Kindern verschwunden. Der Grund: ein Streit mit seiner Ehefrau. Daraufhin ergriff er die Flucht. Es wird angenommen, dass er in die unwegsamen Gebiete Waikatos auf der Nordinsel von Neuseeland verschwand. Seitdem scheinen sie sich in der Wildnis durchzuschlagen. Die Behörden versuchten, Philipps und die Kinder aufzuspüren. Ohne Erfolg.

Umso bedeutender sind die aktuellen Aufnahmen für die Polizei. «Wir glauben, dass es sich bei den beiden Personen auf diesem Bildmaterial um Tom und eines seiner Kinder handelt», sagte Ermittler Andy Saunders am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Zuletzt im Oktober 2024 gesichtet

Laut Polizei werden Phillips mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter schwerer Raub, schwere Körperverletzung und der illegale Besitz einer Schusswaffe. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stünde jedoch das Wohlergehen der Kinder, erklärte Saunders. Die mittlerweile neun, zehn und zwölf Jahre alten Kinder sind seit Beginn der Flucht nicht mehr zur Schule gegangen.

Zuletzt war Tom Phillips im Oktober 2024 mit seinen Kindern von Wildschweinjägern gesichtet worden.

80'000 Neuseeland-Dollar für Hinweise

Um die Sicherheit der Kinder nicht zu gefährden, wies die Polizei Forderungen nach einem härteren Vorgehen gegen Phillips zurück. «Wir werden uns nicht auf eine Konfrontation einlassen», sagte Saunders.

Im Juni 2024 setzte die Polizei 80'000 Neuseeland-Dollar (rund 42'000 Franken) Belohnung für Hinweise auf die Kinder aus. Die Frist verstrich jedoch, ohne dass die Kinder gefunden wurden. Ein Haftbefehl gegen Phillips wurde im September 2023 ausgestellt, nachdem er und eine weitere bewaffnete Person im Mai eine Bank überfallen hatten.

«Ich will nur, dass meine Babys wieder zu Hause sind»

Die Mutter der Kinder hofft, dass diese endlich gefunden werden. Und sie ist frustriert. Ihr Ehemann Tom Phillips sei extrem kontrollierend gewesen. Nicht nur sie, sondern auch die Kinder betreffend. «Ich habe das Gefühl, ich habe nicht hart genug gekämpft, ich habe nicht genug Lärm gemacht. Ich habe das Gefühl, es ist meine Schuld», sagte sie vergangenes Jahr zu TVNZ.

Sie hat nur einen Wunsch: Ihre Kinder wieder in den Arm nehmen zu können. «Ich will nur, dass meine Babys wieder zu Hause sind. Ich habe noch einige ihrer Kleider und Weihnachtsgeschenke aus dem Jahr, in dem sie verschwunden sind. Ich weiss nicht einmal, wie sie jetzt aussehen.»