Ein virales Instagram-Video zeigt eine 38-Jährige mit Gesichtslähmung. Plötzlich hängt ihr Mundwinkel, das Lächeln wirkt schief. Doch was steckt hinter diesen Symptomen? Blick hat bei Chirurg Andreas Kehrer nachgefragt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Instagram-Video zeigt Frau mit Gesichtslähmung, 700'000 Aufrufe bis August

Fazialisparese oft ohne klare Ursache

Der Chirurg sagt: Es kann jeden treffen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Gesicht, das plötzlich anders aussieht. Ein Mundwinkel, der herunterhängt. Ein Lächeln, das nicht mehr symmetrisch ist. Für die Patientin (38) in einem Instagram-Video ist das Realität. Das Video ihres behandelnden Arztes ging Mitte August viral und wurde über 700'000 Mal angesehen. Es zeigt die junge Frau mit einer Gesichtslähmung – und den bevorstehenden Eingriff, mit dem er ihr helfen will.

Doch was genau passiert bei einer Fazialisparese? Und wann ist eine solche Gesichtslähmung ein medizinischer Notfall? Der Gesichtschirurg Andreas Kehrer beschäftigt sich tagtäglich mit der Symptomatik.

«Eine Fazialisparese – umgangssprachlich Gesichtslähmung – entsteht, wenn der Gesichtsnerv (7. Hirnnerv) plötzlich geschwächt oder vollständig gelähmt ist. Das kann sich sehr deutlich bemerkbar machen: Lächeln ist unmöglich, ein Mundwinkel hängt herab, das Auge lässt sich nicht mehr vollständig schliessen und die Stirn bewegt sich kaum noch. Mimik, Essen, Trinken und Sprechen können dadurch erschwert sein», erklärt Kehrer im Gespräch mit Blick. Der Arzt praktiziert in Ingolstadt und ist auf dem Gebiet spezialisiert.

«Nerv entzündet sich und schwillt an»

«Vermutlich entzündet sich der Nerv und schwillt in seinem engen Knochenkanal an. Der genaue Auslöser bleibt jedoch häufig unklar.» Mittlerweile geht man davon aus, dass Herpes-Viren, die (fast) jeder im Körper trägt, den Nerv angreifen könnten. Daneben gebe es neben angeborenen Formen jedoch auch klar fassbare Ursachen: Borreliose, Gürtelrose am Ohr, Mittelohrentzündung, Schädel- oder Gesichtsverletzungen, Tumore, Hirnblutungen sowie Operationen.

«Eine Fazialisparese kann leider wirklich jeden von uns aus heiterem Himmel treffen. Auch junge, sportliche Menschen», betont der Arzt. «Eine erhöhte Häufigkeit wird unter anderem bei Diabetes, Bluthochdruck und in der Schwangerschaft, besonders im letzten Drittel, beobachtet.»

Tritt eine Gesichtslähmung plötzlich und neu auf, sollte sie immer umgehend neurologisch abgeklärt werden. Denn hinter den Beschwerden könnte auch ein Schlaganfall oder eine andere dringend behandlungsbedürftige Ursache stecken.

Betroffene leiden unter psychischen Folgen

Eine plötzliche Gesichtslähmung kann für Betroffene einen extremen Einschnitt ins Leben bedeuten. Häufig fühlen sie sich alleingelassen, weil die Symptome eher selten sind und viele nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. «Studien zeigen, dass Gesichtslähmungen die Lebensqualität unabhängig von der objektiven Schwere stark beeinträchtigen können – sie berichten von psychischen Belastungen», so Kehrer. «Deshalb gehören Funktion und ästhetisches Erscheinungsbild gemeinsam in die Behandlung.»

Fazialisparesen können auch folgenlos ausheilen. Falls nicht, kann ein operativer Eingriff helfen. Diesen sollte man laut Kehrer besser früher als später anvisieren. «Geht die Lähmung nach sechs Monaten und einer Akutbehandlung mit Kortison nicht weg, bietet sich eine Operation an. Solange die Gesichtsmuskeln noch arbeiten, kann man sie mit neuen Nervenverbindungen wieder aktivieren. Sind sie zu stark geschwächt, hilft ein Muskelersatz – etwa die Transplantation eines kleinen Muskels aus dem Oberschenkel –, um Lächeln und Mimik zurückzubringen. Ein sogenannter ‹Deep Plane Facelift› kann zusätzlich Symmetrie und Form zurückgewinnen.»

Andreas Kehrer verbindet bei Gesichtslähmungen Funktion und Ästhetik. Den Menschen ihr Lächeln zurückbringen zu können, ist für ihn wunderschön. «Das ist für mich wirklich das Grösste.»