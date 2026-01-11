Dänemark ist einer der treusten Verbündeten der USA – und gerät jetzt trotzdem ins Visier von US-Präsident Donald Trump. Zwei Dinge will Trump von der Insel. Bekommen könnte er sie auch ohne Krieg. Ein Angriff würde blutig enden.

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Seit 75 Jahren können die USA mit Grönland machen, was sie wollen. 1951 sicherte das dänische Königreich, zu dem die grösste Insel der Welt gehört, den Amerikanern das Recht zu, jederzeit Militärbasen, Flugplätze und Häfen in den eisigen Weiten zu bauen. Die Amerikaner dürfen über den Basen ihre Flagge hissen und zollfrei Gebrauchsgüter für ihre Soldaten einfliegen. Präsent sind sie auch heute noch: auf der Pituffik Space Base, einer auf Überwachung spezialisierten Basis im Nordwesten Grönlands.

Das aber reicht Donald Trump (79) offenkundig nicht mehr. Statt einfach die über 30 stillgelegten Armeebasen, die die USA im Kalten Krieg in Grönland unterhielten, wieder in Betrieb zu nehmen, denkt er laut über einen militärischen Angriff nach. Kalaallit Nunaat, wie die 57'000 Grönländer ihre Heimat nennen, interessiert Trump nicht nur aus militärstrategischen Gründen, sondern auch wegen seiner seltenen Erden. Doch: Wenn Trump tatsächlich zum Sturm auf das Eiland bläst, dürfte es für die USA eine böse Überraschung geben.