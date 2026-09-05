Mitten in einer Rede in Bari klingelte Giorgia Melonis Natel. Die italienische Premierministerin unterbrach, um ihrer neunjährigen Tochter zu versprechen: «Schatz, ich rufe dich zurück.» Das Publikum reagierte mit Gelächter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Giorgia Meloni wurde bei einer Rede in Bari von ihrer Tochter angerufen

Die neunjährige Ginevra rief dreimal an, Meloni entschuldigte sich charmant

Melonis Regierung ist seit 1414 Tagen im Amt – italienischer Rekord

Mattia Jutzeler Redaktor News

Herzige Unterbrechung einer Rede von Giorgia Meloni. Die italienische Ministerpräsidentin ist gerade in Bari, um die Rekordamtszeit ihrer Regierung zu feiern. Zahlreiche Anhänger ihrer Partei Fratelli d’Italia haben sich dafür im Südosten des Landes versammelt.

Mitten in ihrer Rede am Freitagabend klingelte jedoch plötzlich Melonis Natel. Die Premierministerin nahm den Anruf entgegen und flüsterte hinter vorgehaltener Hand: «Schatz, ich rufe dich zurück.» Danach erklärte sich Meloni. «Das ist meine Tochter, entschuldigt.» Ihre Anhänger reagierten mit Gelächter. Gleich dreimal habe die neunjährige Ginevra angerufen, berichtet RTL.

Bewusste Charme-Offensive?

Die Premierministerin erzieht die Neunjährige seit der Trennung von ihrem Partner alleine. Die 49-Jährige möchte laut eigener Aussage ihre Rolle als Regierungschefin und Mutter vereinbaren. Ihr Familienleben hält sie jedoch weitestgehend privat, obwohl hin und wieder Fotos von Mutter und Tochter an die Öffentlichkeit gelangen. Italienische Politexperten sehen darin eine bewusste Charme-Offensive Melonis.

Die Premierministerin nimmt ihre Tochter manchmal auch auf Auslandsreisen mit. An den Feierlichkeiten in Bari schien sie jedoch nicht dabei zu sein. Die Meloni-Regierung ist mittlerweile seit 1414 Tagen im Amt – Rekord seit der italienischen Staatsgründung 1946. In ihrer Rede inszenierte sich die Premierministerin als mutige Kämpferin. Italien sei unter ihrer Führung nicht mehr «der kranke Mann Europas».

Vor den Toren der Veranstaltung in Bari haben regierungskritische Demonstranten gegen die Meloni-Regierung demonstriert. Sie warfen der Premierministerin etwa vor, Hass gegen Migranten zu schüren.