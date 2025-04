Schadenfreude auf dem Boot Verspätete Gäste sorgen für Unterhaltung an Bord

Pech gehabt! Die «Rhapsody of the Seas» wartet 30 Minuten auf zwei verspätete Gäste, doch die treffen nicht ein. Erst als das Schiff schon losgebunden ist, kommen die beiden am Steg an. Sie werden zur Unterhaltung der Gäste an Bord.

Publiziert: vor 57 Minuten