40 Grad und mehr Diese Feriendestinationen sind von der Hitzewelle stark betroffen

Die extreme Hitze plagt beliebte Ferienländer am Mittelmeer. In Italien und Spanien werden Temperaturen von über 40 Grad erwartet, in mehreren Städte wird vor Gefahren für die Gesundheit gewarnt. Auch Griechenland und die Türkei sind von der Hitzewelle betroffen.

Publiziert: 11:12 Uhr