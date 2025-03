Ihm droht saftige Busse Deutscher klettert auf Maya-Pyramide in Mexiko

Ein deutscher Tourist klettert auf die Pyramide des Kukulcan in der Ruinenstätte Chichén Itzá in Mexiko. Er spielt mit der Security Katz und Maus, bis er festgenommen wird. Wütende Anwesende greifen den 38-Jährigen aus Frust an.

Publiziert: 17:06 Uhr