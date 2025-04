Erste Direktverbindung von Zürich HB in den Europa-Park Rust «Ich werde jede Bahn testen, die mein Sohn mir empfiehlt»

Am Samstagmorgen fuhr erstmals der Zug ab Zürich HB zum Europa-Park in Rust. Blick begleitete die Passagiere auf der rund dreistündigen Reise. Auf welche Bahnen sie sich am meisten freuen und was sie für die Reise bezahlt haben, das erfährst du im Video.

Publiziert: vor 53 Minuten | Aktualisiert: vor 47 Minuten