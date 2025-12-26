US-Satiriker Jimmy Kimmel nutzt die alternative Weihnachtsbotschaft von Channel 4 für eine scharfe Abrechnung mit den USA: Er spricht von «Tyrannei im Aufschwung», berichtet von politischem Druck – und warnt, wie schnell Kritik zum Risiko wird.

Trump-Kritiker spricht im britischen TV von «Tyrannei» in den USA

Trump-Kritiker spricht im britischen TV von «Tyrannei» in den USA

Darum gehts Jimmy Kimmel kritisiert in Weihnachtsbotschaft US-Tyrannei und drohende Zensur.

Kimmels Show wurde im September 2025 kurzzeitig ausgesetzt.

Seine Show „Jimmy Kimmel Live!“ ist bis Mitte 2027 verlängert. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

US-Satiriker Jimmy Kimmel (58) hat in einer Weihnachtsbotschaft von «Tyrannei» in den USA gesprochen. «Ich kann Ihnen sagen, dass es aus faschistischer Sicht ein wirklich grossartiges Jahr war. Die Tyrannei befindet sich hier im Aufschwung», sagte er im Sender Channel 4.

Der Sender strahlt seit 1993 jedes Jahr eine Alternative zur offiziellen Weihnachtsbotschaft des britischen Monarchen aus. Kimmel ging auf die zeitweise Aussetzung seiner Talkshow im vergangenen September ein. «Vielleicht haben Sie in Ihren farbenfrohen Zeitungen gelesen, dass der Präsident meines Landes mich zum Schweigen bringen möchte, weil ich ihn nicht so verehre, wie er es gerne hätte», sagte der Satiriker.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump (79) nhabe ihm und seinem Arbeitgeber gedroht und seine Sendung sei kurz danach eingestellt worden. Doch dann sei ein «Weihnachtswunder» geschehen, sagte Kimmel. «Millionen» von Menschen hätten sich gegen den Druck der US-Regierung gewehrt.

«Alles geht sehr schnell»

Kimmel hatte mit seinem Vorwurf an die Rechte in den USA, die Ermordung des ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk auszunutzen, Empörung ausgelöst. Eine Woche lang stellte der US-Sender ABC daraufhin seine Sendung ein. Kimmel betonte in seiner Ansprache, dass «König Donnie VIII.» – eine Anspielung auf den britischen König Henry VIII. – jedoch «verloren» habe. Seine Sendung «Jimmy Kimmel Live!» wurde bis Mitte 2027 verlängert.

Der Satiriker sprach zugleich eine Warnung an die britischen Zuschauer aus: «Vielleicht denken Sie: Dass eine Regierung ihre Kritiker zum Schweigen bringt, ist etwas, das in Ländern wie Russland, Nordkorea und Los Angeles vorkommt, aber nicht im Vereinigten Königreich», sagte Kimmel ironisch und fügte hinzu: «Alles geht sehr schnell.»

Schliesslich appellierte Kimmel an die Briten, die USA nicht aufzugeben. «Wir machen gerade eine schwierige Phase durch, aber wir werden das schon schaffen», sagte er. «Es mag vielleicht nicht so aussehen, aber wir lieben euch.»