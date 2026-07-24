Satellitenbilder zeigen schwere Schäden auf einem US-Stützpunkt in Jordanien. Ein US-Kampfjet vom Typ F-15E könnte bei einem iranischen Angriff zerstört worden sein. Unabhängige Bestätigungen fehlen bisher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Satellitenbilder zeigen Schäden an King Faisal Air Base in Jordanien

Iran reklamierte den Angriff, USA und Iran in neuen Kampfhandlungen

Iran: Zwei F-15E und drei Flugzeuge wurden getroffen

Janine Enderli Redaktorin News

Neu veröffentlichte Satellitenbilder sollen erhebliche Schäden an Flugzeughangars auf der King Faisal Air Base in Jordanien zeigen.

Auf den Aufnahmen ist ein zerstörter Flugzeughangar zu sehen, aus dem eine grosse schwarze Rauchwolke quillt. Laut der Fachzeitschrift Flugrevue spricht vieles dafür, dass sich in dem getroffenen Schutzbau mindestens ein US-Kampfjet vom Typ F-15E (Strike Eagle) der Luftwaffe befand und dieser zerstört wurde. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es bislang jedoch nicht.

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Kampfhandlungen gehen weiter

Der Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA gilt als gescheitert. Es finden wieder gegenseitige Kampfhandlungen statt. Die USA fliegen Angriffe auf iranische Ziele, die Iraner greifen US-Stützpunkte in den verbündeten Golfstaaten an.

Darum ist der F-15E so wichtig

Für die USA ist die King-Faisal-Militärbasis ein wichtiger Ausgangspunkt für Luftoperationen in der Region. Iranischen Angaben zufolge sollen insgesamt zwei Kampfjets und drei weitere Flugzeuge getroffen worden sein.

Der F-15E ist wichtig für die USA. Ein möglicher Verlust des Kampfjettyps würde die Luftwaffe empfindlich treffen. Die Maschinen haben eine grosse Reichweite und können bis zu 3800 Kilometer weit fliegen. Sie beherbergen Platz für viel Bewaffnung.