Schwedens Verteidigungsminister Pål Jonson warnt vor der russischen Bedrohung und fordert eine Umstellung auf Kriegsbereitschaft in Europa. Er kritisiert die ungleiche Lastenteilung bei der Ukraine-Hilfe innerhalb der Nato.

Pal Jonson wählte am Dienstag deutliche Worte. Foto: IMAGO/TT

Darum gehts Schwedischer Verteidigungsminister fordert verstärkte Vorbereitung auf bewaffnete Auseinandersetzung mit Russland

Jonson warnt vor Fragmentierung bei Verteidigungsinvestitionen innerhalb der Nato

Schwedens Verteidigungsausgaben sind auf historischem Höchststand Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson (53) fordert angesichts der Bedrohung durch Russland eine verstärkte Vorbereitung auf eine bewaffnete Auseinandersetzung. «Wir müssen eine neue europäische Geisteshaltung annehmen – vom Mindset des Friedens hin zur Bereitschaft in Kriegszeiten», sagte Jonson in Berlin vor einem später geplanten Treffen mit dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius (65). Russland rüste massiv auf, werde militärisch stärker («more lethal») und mache grosse Fortschritte bei weitreichenden Waffen und elektronischer Kriegsführung.

Jonson warnte davor, dass Entwicklungen in der Nato nicht überall in die gleiche Richtung gingen. «Wir sprechen bei den Investitionen in Verteidigung innerhalb der Allianz über Diversität. Das ist nicht gut. Ich möchte keine Fragmentierung bei den Verteidigungsinvestitionen sehen», warnte Jonson. «Wir sehen auch, dass weniger und weniger Verbündete die Last der finanziellen Hilfe für die Ukraine-Hilfe schultern.»

Schwedischer Minister fordert mehr Rüstungspower

Er warb während der Gesprächsrunde in der Konrad-Adenauer-Stiftung um verstärkte Rüstungskooperation mit Deutschland. Regierungen müssten Standardisierungen vorantreiben und mit langfristigen Verträgen arbeiten. «Ich möchte, dass wir die Bürokratie aggressiv angreifen», sagte Jonson, dessen Land im vergangenen Jahr der Nato beigetreten war.

Er sprach von vier verbindenden Punkten zwischen Schweden und Deutschland. Beide Staaten hätten nun Verteidigungsausgaben, die historisch hoch seien, allerdings nach langer Unterfinanzierung. Zudem stünden sie mit dem Ukraine-Krieg und der russischen Bedrohung im Ostsee-Raum vor denselben Herausforderungen.

Er plädierte dafür, Fähigkeiten und Potenziale der Rüstungsindustrien beider Staaten und das Bemühen um Produktionssteigerung im Verbund anzugehen. Wichtig sei auch, dass Deutschland und Schweden das gleiche Verständnis der Lage im Ukraine-Krieg hätten. Jonson sagte: «Wir sehen die Ukraine als Schild – oder auch als Schwert, wenn Sie so wollen – gegen eine russische militärische Expansion.»