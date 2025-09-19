DE
Fast zwölf Minuten lang
Russische Jets verletzen estnischen Luftraum – Nato schickt F-35

Drei russische MiG-31 Kampfjets drangen am Freitagmorgen unerlaubt in den estnischen Luftraum ein. Die Flugzeuge kreisten fast zwölf Minuten über estnischem Gebiet, bevor sie sich nach dem Start von Nato-Jets zurückzogen.
Darum gehts

  • Estland meldet erneute Luftraumverletzung durch russische Kampfjets
  • Drei MIG-31-Jets drangen nahe der Insel Vaindloo ein
  • Die Jets verweilten zwölf Minuten ohne Flugpläne oder Funkkontakt
Daniel MacherRedaktor News

Das baltische EU- und Nato-Mitglied Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Drei Kampfjets vom Typ MIG-31 seien am Morgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum eingedrungen und hätten sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten, teilte die estnische Armee in Tallinn mit.

Das Aussenamt bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine Protestnote. «Russland hat in diesem Jahr viermal den estnischen Luftraum verletzt, was an sich schon inakzeptabel ist. Doch die heutige Verletzung, bei der drei Kampfjets in unseren Luftraum eingedrungen sind, ist beispiellos dreist», teilte Aussenminister Margus Tsahkna mit. Auf Russlands zunehmende Grenzüberschreitungen und wachsende Aggressivität müsse mit einer raschen Erhöhung des politischen und wirtschaftlichen Drucks reagiert werden, forderte er.

Die Flugzeuge hätten keine Flugpläne übermittelt, ihre elektronische Kennung ausgeschaltet gehabt und auch keinen Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung gehalten. Die an Russland grenzenden Länder Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die Nato-Verbündeten sichern deshalb im Wechsel den baltischen Luftraum.

Politico berichtete am Freitag, dass nach Angaben von «über die Situation informierten Personen» italienische F-35-Jets vom Luftwaffenstützpunkt Ämari aus gestartet seien, um die russischen Kampfflugzeuge abzuwehren.

