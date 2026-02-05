DE
Rund 2000 Kilometer Reichweite
Iran stellt neue ballistische Rakete Chorramschahr 4 vor

Die iranischen Revolutionsgarden präsentieren die neue ballistische Rakete Chorramschahr 4. Mit 2000 Kilometern Reichweite und über einer Tonne Sprengstoff zielt sie auf Israel und US-Stützpunkte. Teheran verfolgt nun eine offensive Militärstrategie.
Publiziert: vor 47 Minuten
Darum gehts

  • Iran präsentiert neue Rakete Chorramschahr 4 mit 2000 km Reichweite
  • Militärdoktrin nach 2025 offensiv: Massive Erst- oder Vergeltungsschläge geplant
  • Rakete trägt über eine Tonne Sprengstoff, erreicht Israel und US-Basen
Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben nach Angaben der ihnen nahestehenden Nachrichtenagentur Fars eine neue ballistische Rakete namens Chorramschahr 4 in Stellung gebracht. Fars bezeichnet sie als eine der fortschrittlichsten Raketen des Landes.

Die Reichweite soll rund 2000 Kilometer betragen, die Nutzlast mehr als eine Tonne Sprengstoff. Zudem meldete die Agentur die Einweihung einer neuen unterirdischen Raketenstadt in der Raumfahrtzentrale der Revolutionsgarden.

Israel und US-Stützpunkte erreichbar

Besonders bedeutsam ist ein gemeldeter Wandel in der Militärdoktrin des Irans. Demnach hat Teheran nach dem sogenannten Zwölf-Tage-Krieg mit Israel im Juni 2025 seine bislang defensive Ausrichtung aufgegeben und verfolgt nun eine offensive Strategie. Die Stationierung der neuen Raketen soll die Fähigkeit zu massiven Erst- oder Vergeltungsschlägen demonstrieren.

Die USA fordern von der iranischen Regierung seit langem eine Änderung ihres Raketenprogramms. So soll unter anderem die Reichweite ballistischer Raketen begrenzt werden.

Der Iran berichtet regelmässig über neue Rüstungsgüter und erfolgreiche Tests. Die Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen. Nach offiziellen Angaben verfügt das Land über mehrere Raketentypen mit Reichweiten von bis zu 2000 Kilometern. Damit könnte der Iran sowohl Ziele in Israel als auch US-Stützpunkte in der Region erreichen.

