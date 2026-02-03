Iranische Schnellboote haben sich am Dienstag einem US-Tanker in der Strasse von Hormus genähert. Ersten, offiziell noch unbestätigten, Berichten zufolge wollten die Iraner das Schiff entern. Der Tanker entkam mit erhöhter Geschwindigkeit – eskortiert von der US-Marine.

Darum gehts Iranische Schnellboote näherten sich am Dienstag Tanker vor Oman

Boote mit Maschinengewehren forderten Kapitän auf, Maschinen zu stoppen

Vorfall ereignete sich 16 Seemeilen nördlich der omanischen Küste Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung in der Strasse von Hormus: Iranische Schnellboote sollen sich am Dienstag einem unter US-Flagge fahrenden Tanker angenähert haben. Die britische Organisation UK Maritime Trade Operations (UKMTO) meldete am Dienstag einen Vorfall mit «verdächtiger Aktivität» rund 16 Seemeilen nördlich der Küste Omans.

Das auf maritime Risikobewertung spezialisierte Technologieunternehmen Vanguard Tech identifizierte das betroffene Schiff als den unter US-Flagge fahrenden Tanker Stena Imperative. Demnach wurde der Tanker von drei Paaren iranischer Schnellboote angefahren, die Berichten zufolge mit Maschinengewehren ausgerüstet waren, heisst es in lokalen Medienberichten.

Tanker erhöht Geschwindigkeit

Die Boote nahmen über Funk Kontakt mit dem Schiff auf und forderten den Kapitän auf, die Maschinen zu stoppen und sich auf ein Entern vorzubereiten.

Der Tanker reagierte, indem er seine Geschwindigkeit erhöhte und seine Fahrt fortsetzte. Nach Angaben von Vanguard Tech drang das Schiff zu keinem Zeitpunkt in iranische innere Hoheitsgewässer ein und wird inzwischen von einem Kriegsschiff der US-Marine eskortiert.