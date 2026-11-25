Nach dem Tod von Alessandro I. haben Hunderte Studierende in Rom protestiert und an der Universität Sapienza Fenster eingeschlagen. Der 58-Jährige hatte mit einem Hungerstreik einen Wohnheimplatz gefordert.

Darum gehts Alessandro I. (†58) starb im Hungerstreik an einer Universität in Rom

Ihm fehlten offenbar Dokumente für einen Platz in einem Wohnheim

Studenten randalierten nach Bekanntwerden seines Todes, die Familie fordert eine Untersuchung

Marian Nadler Redaktor News

Alessandro I.* (†58) starb am Dienstag in einem Zelt auf dem Gelände der Universität Sapienza in der italienischen Hauptstadt Rom. Wenige Tage zuvor war er in den Hungerstreik getreten. Seine Forderung: er wollte einen Schlafplatz in einem Studentenwohnheim bekommen.

Schon in der vergangenen Woche veröffentlichte er Worte auf Linkedin, die nichts Gutes erahnen liessen: «Ich werde sterben. Da bin ich sicher. Ich werde an der Gleichgültigkeit sterben und weil es wahrscheinlich so kommen musste.» I. hatte in mehreren Botschaften auf der Karriere-Plattform geschrieben, dass er den Protest «zum Schutz der Grundrechte wie das Recht auf Studium und das Recht auf gleiche Rechte». In seinen Beiträgen erklärte er, dass er 2014 einen Herzinfarkt erlitten habe. Immer wieder betonte er, «einen Ort zum Leben, Studieren, Waschen und Essen» bekommen zu wollen.

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Bevor er sich in dem Zelt einquartierte, hatte er sich auf der Piazza San Silvestro ein Lager aus Karton errichtet. Dieses wurde aber laut unbestätigten Medienberichten von starken Regenfällen zerstört.

Studenten randalieren nach Alessandros Tod

I. wurde laut «Roma Today» ein Platz im Studentenwohnheim verweigert, da er nicht über die erforderlichen Dokumente wie eine Immatrikulationsbescheinigung verfügte. Seine Familie fordert jetzt eine gründliche Untersuchung der Umstände seines Todes.

Nach Bekanntwerden seines Todes marschierten Hunderte wütende Studenten zur Universität. Sie schlugen Fenster ein und beschmierten Wände mit roter Farbe. «Ihr werdet dafür bezahlen», las man unter anderem. Die Protestierenden werfen dem Rektor der Universität fahrlässige Tötung vor, schreibt «La Repubblica».

*Name bekannt