Während am Matterhorn rund ein halber Meter Schnee gefallen ist, drohen andernorts in Italien heftiger Regen und Gewitter. Auch in Spanien gelten in 13 Regionen Wetterwarnungen.

Darum gehts Im Aostatal fielen über 2300 Metern bis zu 90 cm Neuschnee

In Teilen Italiens warnt der Katastrophenschutz vor Unwettern

In Spanien drohen Frost, Sturm und über sechs Meter hohe Wellen

Marian Nadler Redaktor News

Seit dem Wochenende fällt in den italienischen Alpen unaufhörlich Schnee. Im westlichen Aostatal fielen oberhalb von 2300 Metern zwischen 60 und 90 Zentimeter Neuschnee, wie der «Münchner Merkur» berichtete. In Cervinia am Fusse des Matterhorns auf rund 2050 Metern über Meer kam rund ein halber Meter Schnee in kurzer Zeit vom Himmel. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die schneebedeckte Strassen und beinahe komplett eingeschneite Autos zeigten.

Die Schneefallgrenze soll bis zum Mittwochabend weiter sinken und weitere Niederschläge sind wahrscheinlich. In Südtirol liegt die Schneefallgrenze aktuell zwischen 600 und 900 Metern. Im benachbarten Trentino gehen die Meteorologen davon aus, dass bis Donnerstag oberhalb von 1500 Metern 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee fallen werden.

Sturm wütet in Teilen Italiens

In anderen Teilen des Landes wird es indes ungemütlich. Ein Tief bewegt sich über das Land. In Teilen der Emilia-Romagna und des Latiums warnt der Katastrophenschutz vor erheblicher Unwetter-Gefahr, für sieben weitere Regionen gilt mässige Unwetter-Gefahr.

0:57 150 km/h starke Winde: Bei diesem Wetter bleibt man besser zu Hause

Bewohner von Küstengebieten und dem südlichen Latium müssen sich auf heftige Niederschläge gefasst machen. Ab Mittwochnachmittag drohen auch in Kampanien starke Blitzgewitter und üble Windböen.

Frösteln in Madrid

Auch in Spanien spielt das Wetter aktuell verrückt. Der staatliche Wetterdienst Aemet gab für 13 Regionen Wetterwarnungen heraus. Im Norden des Landes regnete es am Mittwoch, ab ungefähr 900 Metern über Meer schneite es zudem.

Gleichzeitig stürmte es in den Küstenregionen. Aemet warnte vor Wellen mit einer Höhe von mehr als sechs Metern im östlichen Kantabrischen Meer und mehr als 3 Metern im Mittelmeer, insbesondere rund um die Balearen.

Aktuell sinken die Temperaturen auf der Iberischen Halbinsel immer weiter. Besonders der Freitag wird frostig. In der spanischen Hauptstadt Madrid liegen die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Im nordwestlich von Madrid gelegenen Avila sind sogar Minusgrade möglich.